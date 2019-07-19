В Башкирии у здания ГИБДД Стерлитамака появился необычный памятник

Фото: сайт МВД РБ





Фото: сайт МВД РБ

УФА, 19 июл 2019. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В башкирском Стерлитамаке на улице Геологической открыли постамент с мотоциклом «Урал», на котором когда-то патрулировали город инспекторы ГАИ. Это была самая популярная техника Госавтоинспекции.

Как сообщила агентству «Башинформ» сотрудник Управления МВД России по Стерлитамаку Дарина Горчакова, открытие необычного памятника посвящено годовщине образования службы ГАИ-ГИБДД. Государственная автомобильная инспекция МВД СССР была образована в 1936 году постановлением Совета народных комиссаров. 3 июля в этом году служба отметила свой 83-ий день рождения.

Идея открыть такой постамент возникла еще в начале этого года. Подобные сооружения уже есть во многих городах России и республики. И вот теперь настала очередь Стерлитамака. На открытии собрались ветераны, которые вспоминали сегодня свою молодость, принимали поздравления.

«Когда-то патрульные инспектора несли службу на мотоциклах. Они были ярко-желтого цвета с государственным гербом и синей надписью ГАИ. На них совершались контрольные объезды улиц, а бывало, и погони за нарушителями — в любую погоду. Ветераны говорят, что им вдвойне приятно, что их подвиги не забыты. Более того, в дань уважения к прошлому появился памятник патрульному советскому мотоциклу. Когда-то на нем перевозили хулиганов, дебоширов, пьяных», — сообщила представитель ведомства.