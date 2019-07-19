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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Владимир Путин поручил правительству предоставить жилье малообеспеченным семьям

ПОЛИТИКА
Фото: ИА «Башинформ»

Владимир Путин поручил правительству предоставить жилье малообеспеченным семьям Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 19 июл 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 10 октября разработать механизмы обеспечения семей с невысокими доходами жильем на условиях его сохранения в публичной собственности.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля, такое поручение дано по результатам проверки исполнения законодательства и решений главы государства по вопросам жилищного строительства.

«Правительству России в целях улучшения жилищных условий населения и увеличения к 2024 году объемов строительства жилья в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» обеспечить разработку дополнительных механизмов обеспечения жильем граждан, имеющих невысокий уровень доходов, на условиях его сохранения в публичной собственности», — говорится в документе.
Кроме того, президент поручил принять меры по централизации на уровне субъектов страны функции технического заказчика по строительству жилищного фонда социального использования.

К 1 сентября глава государства ждет от кабмина и региональных властей предложений «о целесообразности ограничения однократным предоставлением за счет бюджетных средств субсидий гражданам на выплату первоначального взноса или компенсации процентной ставки по ипотечным кредитам».

Еще одно поручение касается необходимости обеспечить формирование земельных участков для предоставления под индивидуальное жилищное строительство и достижение объемов ввода в эксплуатацию такого жилья к 2024 году на уровне свыше 40 млн квадратных метров в год.

При этом необходимо будет утвердить планы реализации комплексных проектов индивидуального жилищного строительства на таких земельных участках, включающие мероприятия по подготовке соответствующей инфраструктуры и индустриальному строительству домов.

Теги: Путин, жилье, малообеспеченные семьи
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