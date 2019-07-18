Фото: ИА «Башинформ» В Уфе пройдет этно-фестиваль башкирского кумыса «Йайляу» Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 18 июл 2019. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

Этно-фестиваль башкирского кумыса «Йайляу» пройдет 27-28 июля на территории ипподрома «Акбузат».

На праздник съедутся производители кумыса из районов Башкортостана и привезут в Уфу свою продукцию. На мероприятии состоится съезд и обучение кумысоделов, которые также посоревнуются в конкурсе за право назвать свой кумыс лучшим в республике.

В программе ожидается этно-ярмарка, концерт, мастер-классы для детей и взрослых, этно-дворик и детская зона. Будет организована зона отдыха с кумыс-баром и чайной, а также фестиваль еды «Ашмаркет».Во второй день фестиваля можно посмотреть всей семьей скачки на очередном этапе конноспортивного турнира «Терра Башкирия».