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В больницах Башкирии заработали «умные приемные»

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

В больницах Башкирии заработали «умные приемные» Фото: Олег Яровиков

УФА, 18 июл 2019. /ИА «Башинформ», Азат Гиззатуллин/.

В Республиканской больнице скорой медицинской помощи, детской больнице №17 Уфы, городских больницах №21 и 13, а также Белорецкой горрайбольнице заработали «умные приемные».

И.о. министра здравоохранения Башкирии Максим Забелин на «Здравчасе», который прошел 17 июля, рассказал, что в них перемаршрутизировали потоки. Пока все это происходит на существующей базе учреждений здравоохранения, используется и накопленный положительный опыт других регионов, где работают такие приемные отделения.

«Примерная стоимость «умного приемного отделения» в наших республиканских больницах составляет от 500 млн до 1 млрд рублей с учетом операционных помещений и тяжелого оборудования. Это уже другой уровень оказания медицинских услуг, который позволяет максимально быстро принимать решение о тактике лечения экстренного больного, маршрутизировать, улучшить условия нахождения в приемном покое», — отметил Максим Забелин.
Напомним, 4 апреля с принципом работы «умных приемных» ознакомился руководитель республики Радий Хабиров в ходе выездного совещания в формате «Здравчас», которое состоялось в Городской клинической больнице №21.

Площадь такого центра условно делится на три зоны: зеленую, желтую и красную. В красную зону попадают пациенты, которым требуется реанимация и операция, их состояние тяжелое. Таких по статистике поступает около 10 процентов. В желтую зону попадают пациенты, которым требуется реанимация — таких 30 процентов, в зеленой зоне — около 60 процентов пациентов, которые могут сами передвигаться, и нет угрозы жизни.

Теги: Минздрав РБ, национальные проекты
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