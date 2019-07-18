Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 62.94 ↑

EUR 70.55 ↑

18 июля Четверг

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Радий Хабиров: Я недоволен,как выделяются путевки для особенных детей в санатории Башкирии

ОБЩЕСТВО
Фото: glavarb.ru

Радий Хабиров: Я недоволен,как выделяются путевки для особенных детей в санатории Башкирии Фото: glavarb.ru

УФА, 18 июл 2019. /ИА «Башинформ», Азат Гиззатуллин/.

Родители детей с ограниченными возможностями во время сегодняшней встречи с руководителем Башкортостана Радием Хабировым попросили его рассмотреть возможность увеличения количества путевок в санатории республики для оздоровления их детишек. По их словам, поездка в детские санатории Анапы вызывает сложности, изматывает дорога, и было бы неплохо, если бы и в наших санаториях была возможность пройти курс реабилитации. По информации и.о вице – премьера правительства Ленары Ивановой пока только республиканский санаторий «Мать и дитя» в Мечетлинском районе выделил 26 путевок для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Управляющий регионального фонда соцстраха Марат Латыпов пояснил, что ежегодно они выделяют 4000 льготных путевок, из них 640 получают дети – инвалиды. Но все эти путевки в санаторные учреждения других регионов, наши санатории до этого просто не принимали участие в конкурсных процедурах. Выяснилось и то, что в начале года санатории республики сперва изъявили желание принять участие в тендерах, но потом отказались из – за низкой цены, заявленной на путевки.

«Я недоволен, тем, как проведена эта работа и процессом выделения путевок для наших особенных детей. Я считаю, что 26 путевок это очень мало. Санаторный фонд республики насчитывает более 8500 мест, и 10% из них можно было бы выделить семьям с особенными детьми. В санаториях Башкирии они должны получать весь спектр услуг», — заявил Радий Хабиров.
Руководитель Башкортостана дал поручение заместителю своей администрации Ринату Баширову проработать этот вопрос с руководителями санаториев с привлечением соответствующих министерств и ведомств и доложить ему о путях решения к 1 августа.

Теги: Особенные дети, Радий Хабиров
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
Жительница Башкирии подозревается в убийстве своей четырехмесячной дочери
Балтачевский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело в отношении 40-летней жительницы Караидельского района по статье «убийство малолетнег
В Башкирии в 2019 году планируется охватить диспансеризацией более 764 тысяч человек
В 2019 году диспансеризацией планируется охватить 764 740 человек. Об этом сообщил на «Здравчасе» и.о. министра здравоохранения Башкирии Максим Забелин.
В Уфе из реки достали тело мужчины, к его руке был привязан пакет с кирпичами
В Уфе из реки Белой достали пропавшего без вести 39-летнего уфимца. ГТРК «Башкортостан», ссылаясь на данные источника, сообщает, что одежда погибшего бы
Башкирские спортсменки заняли весь пьедестал Спартакиады инвалидов по легкой атлетике
Спортсменки из Башкирии заняли весь пьедестал почета на III Всероссийской спартакиаде инвалидов в Йошкар-Оле. Девушки оказались лучшими в легкой атлетике
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть