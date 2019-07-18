Фото: glavarb.ru Радий Хабиров: Я недоволен,как выделяются путевки для особенных детей в санатории Башкирии Фото: glavarb.ru

УФА, 18 июл 2019. /ИА «Башинформ», Азат Гиззатуллин/.

Родители детей с ограниченными возможностями во время сегодняшней встречи с руководителем Башкортостана Радием Хабировым попросили его рассмотреть возможность увеличения количества путевок в санатории республики для оздоровления их детишек. По их словам, поездка в детские санатории Анапы вызывает сложности, изматывает дорога, и было бы неплохо, если бы и в наших санаториях была возможность пройти курс реабилитации. По информации и.о вице – премьера правительства Ленары Ивановой пока только республиканский санаторий «Мать и дитя» в Мечетлинском районе выделил 26 путевок для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Управляющий регионального фонда соцстраха Марат Латыпов пояснил, что ежегодно они выделяют 4000 льготных путевок, из них 640 получают дети – инвалиды. Но все эти путевки в санаторные учреждения других регионов, наши санатории до этого просто не принимали участие в конкурсных процедурах. Выяснилось и то, что в начале года санатории республики сперва изъявили желание принять участие в тендерах, но потом отказались из – за низкой цены, заявленной на путевки.

«Я недоволен, тем, как проведена эта работа и процессом выделения путевок для наших особенных детей. Я считаю, что 26 путевок это очень мало. Санаторный фонд республики насчитывает более 8500 мест, и 10% из них можно было бы выделить семьям с особенными детьми. В санаториях Башкирии они должны получать весь спектр услуг», — заявил Радий Хабиров.

Руководитель Башкортостана дал поручение заместителю своей администрации Ринату Баширову проработать этот вопрос с руководителями санаториев с привлечением соответствующих министерств и ведомств и доложить ему о путях решения к 1 августа.