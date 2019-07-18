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В Уфе стартовал конкурс профмастерства среди работников ЖКХ

ОБЩЕСТВО
Фото: пресс-служба администрации Уфы

В Уфе стартовал конкурс профмастерства среди работников ЖКХ Фото: пресс-служба администрации Уфы

УФА, 18 июл 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В Уфе стартовал городской этап конкурса профессионального мастерства среди работников жилищно-коммунального хозяйства.

Как сообщили в пресс-службе столичной администрации, жюри определяет лучших трактористов, кровельщиков, плотников, дворников, слесарей-сантехников, сварщиков и электриков.

«Основные цели восьмого по счету конкурса — повышение престижа рабочих профессий в сфере ЖКХ, выявление талантливых специалистов, а также улучшение качества содержания жилищного фонда», — пояснил начальник отдела жилищного хозяйства УЖХ Уфы Андрей Бычков.
Сегодня свое мастерство и опыт членам жюри продемонстрировали трактористы, победившие на районных этапах конкурса.

Помимо теоретической части, конкурсанты соревновались на время, точность и аккуратность при въезде в «гараж» на тракторе, «змейке», боковой парковке, остановках при подъеме и спуске на эстакаду.

«Определить победителей было непросто — многие трактористы имеют опыт участия в конкурсе и уже становились его призерами и победителями. Однако, стоит отметить, что в этом году появилось немало конкурсантов из числа молодых работников», — констатировала председатель Объединенной профсоюзной организации работников жилищных предприятий Уфы, зампредседателя жюри конкурса Наталья Орехова.
По результатам выполненных заданий первое место занял Ильфат Исхаков, тракторист УЖХ Демского района. На втором месте — Руслан Шайхисламов, работающий в УЖХ Калиниского района. Замкнул тройку лучших трактористов Уфы Шайхетдин Карабаев, работник УЖХ «Сипайловский» Октябрьского района.

С 22 по 23 июля теоретическую часть конкурса профмастерства на площадке УЖХ Уфы пройдут участники других номинаций.

24 июля состоится практическая часть на производственной базе УЖХ Демского района, для кровельщиков — на площадке учебного центра ООО «Технониколь».

25 июля в Уфе назовут лучшего дворника. Конкурсные испытания пройдут в микрорайоне Сипайлово на придомовой территории по улице Баязита Бикбая, 12.

Церемония награждения победителей городского этапа конкурса профмастерства состоится 26 июля.

Теги: ЖКХ, конкурс профмастерства
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