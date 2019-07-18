Фото: ИА «Башинформ» Жителей Башкирии приглашают принять участие в мониторинге детских площадок Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 18 июл 2019. /ИА «Башинформ», Ксения Зинова/.

Мониторинг детских и спортивных площадок, детских городков на предмет безопасности, комфортности, чистоты и доступности будет проведён с 20 по 31 июля. Проверка пройдёт при участии общественных советов и общественных палат муниципальных образований Башкортостана совместно с республиканской Общественной палатой.

Фотографии проблемных детских площадок жители республики могут отправить на электронный адрес Общественной палаты Башкортостана: oprb2011@mail.ru.

«Мы можем помочь выявить те проблемы, которые есть во дворах. Чиновники не дойдут до каждого двора, собрать информацию могут общественные советы, которые есть во всех муниципальных образованиях региона, совместно с жителями республики», — сообщила председатель Общественной палаты Республики Башкортостан Ольга Панчихина.

Итоги мониторинга будут направлены в Госкомитет по жилищному и строительному надзору, Министерство ЖКХ РБ, в администрации муниципальных образований для устранения проблем.