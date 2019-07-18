Фото: Олег Яровиков Все районы Уфы планируют связать речным маршрутом Фото: Олег Яровиков

УФА, 18 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

Проект речного маршрута, который свяжет все районы Уфы и Уфимский район, рассмотрели на городском совещании «Инвестчас» под председательством мэра Ульфата Мустафина.

Компания «Позитив» планирует создать семь причальных зон для маломерных судов, где обустроят места ожидания, кафе, рестораны, комнаты «Мать и ребенок», медпункты, спасательные станции и несколько гостиничных номеров.

«Сам причал, а также пристань позволит причаливать судам малого и среднего класса с возможностью ночных стоянок для судов», — уточнил директор компании.

В труднодоступных местах для безопасного и беспрепятственного выхода людей в город планируют использовать фуникулеры.