Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии за 6 месяцев 2019 года снизилась смертность населения Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 18 июл 2019. /ИА «Башинформ», Азат Гиззатуллин/.

В Башкортостане, по данным Министерства здравоохранения республики, за первые шесть месяцев текущего года наблюдается снижение смертности населения. С начала года этот показатель в республике составил 12,2 промилле, что на 0,2 меньше, чем в прошлом году. Общий показатель смертности рассчитывается как отношение общего числа умерших к среднегодовой численности населения. Это отношение умножается на 1000 и измеряется в промилле. Практически во всех странах уровень рождаемости и уровень смертности измеряется единицами на 1000 человек населения.

И.о. министра здравоохранения Башкирии Максим Забелин на очередном «Здравчасе», прошедшем накануне, отметил, что если брать цифры в количественном выражении, то за первое полугодие текущего года удалось дополнительно сохранить 1 598 человеческих жизней. Всего за первое полугодие в республике умерли 24 380 человек.