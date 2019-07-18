Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 62.94 ↑

EUR 70.55 ↑

18 июля Четверг

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Уфе первая в этом году ярмарка «Ягодное лукошко» пройдет 20 июля

ОБЩЕСТВО
Фото: Администрация Уфы

В Уфе первая в этом году ярмарка «Ягодное лукошко» пройдет 20 июля Фото: Администрация Уфы

УФА, 18 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

В предстоящую субботу, 20 июля, в Уфе пройдет первая в текущем году ярмарка «Ягодное лукошко». Сезонная ежегодная продажа ягод развернется на площади перед Дворцом спорта (ул. Р. Зорге, 41).

«К участию в ней приглашаются производители плодово-ягодной продукции — республиканские плодопитомники, фермерские хозяйства, собственники личных подворий, — сообщили в администрации города. — На ярмарке также возможна продажа сельхозпродукции, не требующей особых условий реализации. Запрещена продажа мяса, мясопродуктов и молочных изделий».

Ярмарка будет работать с 10 до 16 часов.

Теги: ярмарка, ягодное лукошко
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
Жительница Башкирии подозревается в убийстве своей четырехмесячной дочери
Балтачевский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело в отношении 40-летней жительницы Караидельского района по статье «убийство малолетнег
В Башкирии в 2019 году планируется охватить диспансеризацией более 764 тысяч человек
В 2019 году диспансеризацией планируется охватить 764 740 человек. Об этом сообщил на «Здравчасе» и.о. министра здравоохранения Башкирии Максим Забелин.
В Уфе из реки достали тело мужчины, к его руке был привязан пакет с кирпичами
В Уфе из реки Белой достали пропавшего без вести 39-летнего уфимца. ГТРК «Башкортостан», ссылаясь на данные источника, сообщает, что одежда погибшего бы
В Уфе за 78 эпизодов взяточничества под суд пойдет преподаватель нефтяного университета
В Уфе бывший преподаватель нефтяного университета обвиняется в 139 преступлениях. Экс-доцент кафедры гидрогазодинамики трубопроводных систем и гидромашин
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть