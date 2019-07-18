Фото: Администрация Уфы В Уфе первая в этом году ярмарка «Ягодное лукошко» пройдет 20 июля Фото: Администрация Уфы

УФА, 18 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

В предстоящую субботу, 20 июля, в Уфе пройдет первая в текущем году ярмарка «Ягодное лукошко». Сезонная ежегодная продажа ягод развернется на площади перед Дворцом спорта (ул. Р. Зорге, 41).

«К участию в ней приглашаются производители плодово-ягодной продукции — республиканские плодопитомники, фермерские хозяйства, собственники личных подворий, — сообщили в администрации города. — На ярмарке также возможна продажа сельхозпродукции, не требующей особых условий реализации. Запрещена продажа мяса, мясопродуктов и молочных изделий».

Ярмарка будет работать с 10 до 16 часов.