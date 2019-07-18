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18 июля Четверг

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«Уфаводоканал» опроверг информацию об отключении холодной воды по всему городу

ОБЩЕСТВО
Фото: Ксения Калинина

«Уфаводоканал» опроверг информацию об отключении холодной воды по всему городу Фото: Ксения Калинина

УФА, 18 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

МУП «Уфаводоканал» опроверг распространяемую в соцсетях информацию о том, что с 25 по 26 июля будет отключать холодное водоснабжение на территории всего города из-за проведения ремонтных работ.

«Доводим до вашего сведения, что полного отключения водоснабжения по Уфе не будет. Данная информация является ложной и необоснованной. Обо всех плановых отключениях абоненты оповещаются заранее посредством размещения информации на официальном сайте и в Instagram-аккаунте предприятия», — сообщил представитель предприятия.

По плану капремонта, 25 июля с 10.00 часов до 20.00 часов будет отключена водопроводная линия по ул. Интернациональной, 157-161. Здесь коммунальные работники будут менять задвижки. По этой причине сотрудники предприятия отключат холодную воду по следующим адресам:

ул. Интернациональная, 157, 161;

ул. Вострецова, 9/3.

26 июля для проведения ремонтных работ по замене пожарного гидранта по улице Мушникова, 13/4, с 10.00 часов до 14.00 часов отключат холодную воду в домах №13/6, 13/7, 13/8 по улице Мушникова.

Других отключений водоснабжения не планируется.

Теги: уфаводоканал
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