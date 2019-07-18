В Уфе девушка отказалась от спасательного круга и едва не утонула
В Уфе девушка отказалась от спасательного круга и едва не утонула Фото: УГЗ по Уфе
УФА, 18 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.
В Ленинском районе Уфы сотрудники Поисково-спасательного отряда дежурили на территории зоны отдыха «Затон». Они спасли девушку, купавшуюся недалеко от официального пляжа.
По информации пресс-службы Управления гражданской защиты города, 22-летняя уфимка плавала в необорудованном месте на реке Белой. Она сумела добраться до середины водоема, но начала захлебываться. Спасатели наблюдали за ней с момента опасного «заплыва». Они бросились к ней на помощь, но «пловчиха» отказалась от подаваемого ей спасательного круга и не стала подниматься на борт лодки.
«Через некоторое время она повернула к берегу и почти сразу начала тонуть. Один из спасателей бросился в воду, ухватил утопающую и транспортировал ее на берег. Предположительно, девушка была в состоянии алкогольного опьянения. От медпомощи она отказалась», — сообщили в пресс-службе ведомства.