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18 июля Четверг

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Сломалось весло, лодка дала течь: в Башкирии спасатели вовремя пришли на помощь отдыхающим

ОБЩЕСТВО
Фото: МЧС по РБ

Фото: МЧС по РБ

УФА, 18 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Башкирии на озере Аслыкуль в районе деревни Янги-Турмуш вечером 17 июля компания из четырех человек, 34-летних мужчин, устроила водную прогулку на резиновой лодке. По данным пресс-службы МЧС РБ, рядом с деревней Ивановка в какой-то момент поднялся ветер. Порывы усилились — лодку погнало на другую сторону озера. Ситуация осложнилась и тем, что сломалось весло, лодка дала течь — двоих мужчин, которые не умеют плавать, охватила паника.

Отдыхающие стали кричать, звать на помощь. Их услышали спасатели башкирской региональной общественной организации «Спасания на водах», которые в это время патрулировали озеро. Они успели вовремя: пересадили к себе терпящий бедствие экипаж резиновой лодки и доставили на берег.

«В этот раз все обошлось, и таких спасенных только спасателями башкирской региональной общественной организации «Спасатели на водах» за прошедший месяц 13 человек, четверо из которых дети. Совместно с дирекцией ГБУ «Природные парки» БРООСВОД контролирует самые крупные водоемы республики», — сообщили в ведомстве и обратились к любителям отдыха на воде: «Будьте внимательнее, не забывайте о правилах безопасного поведения на водных объектах, тогда у всех будет счастливое и доброе лето».

Теги: МЧС по РБ
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