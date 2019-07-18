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Альфа-Банк нарастил кредитование агропромышленного комплекса до 3 млрд долларов США

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

Альфа-Банк нарастил кредитование агропромышленного комплекса до 3 млрд долларов США Фото: Олег Яровиков

УФА, 18 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

Альфа-Банк нарастил портфель в агропромышленном комплексе (АПК) в полтора раза по сравнению с 2018 годом, до $3 млрд, сообщил заместитель председателя правления, глава корпоративного и инвестиционного бизнеса кредитной организации Андрей Чулак в кулуарах международной рыбопромышленной выставки Seafood Expo Russia в Санкт-Петербурге.

«Банк финансирует практически все подотрасли АПК, – рассказал Андрей Чулак, – включая растениеводство, животноводство, молочное скотоводство, сахарную, масложировую промышленность, рыбодобычу и рыбопереработку, в том числе крабовую подотрасль».

Наиболее востребованным инструментом среди сельхозтоваропроизводителей остается финансирование в рамках государственной программы субсидирования процентной ставки. «Текущий объем льготных кредитов Альфа-Банка, выданных компаниям АПК – порядка $1,1 млрд. Портфель банка в рыбной отрасли составляет около $500 млн, при этом у нас накоплен более чем семилетний опыт», – отметил он.

«Сегодня мы видим большой спрос на финансирование строительства судов. Он связан с механизмом распределения инвестиционных квот, который подразумевает обязательства заемщиков по обновлению и строительству нового рыбопромышленного флота. Альфа-Банк активно поддерживает подобные проекты – например, сегодня спущен на воду рыболовный морозильный траулер ГК «ФЭСТ» стоимостью 33 млн евро, построенный при нашем участии», – рассказал Андрей Чулак.

Банк также готов финансировать сделки по слияниям и поглощениям в рыбной отрасли. «Речь может идти о нескольких сценариях. Первый – это распределение тех квот, которые будут разыгрываться, как ожидается, ближе к концу года. Второй – естественная активность на рынке. Понимая кредитоспособность заемщика, мы готовы финансировать различные типы сделок. У Альфа-Банка качественная экспертиза в области M&A. И с учетом этого мы рассчитываем принять заметное участие в тех процессах, которые будут происходить в рыбной отрасли», – подчеркнул заместитель председателя правления Альфа-Банка.

Теги: сельское хозяйство, кредиты
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