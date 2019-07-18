И.о. министра здравоохранения Башкирии встретится с жителями Нефтекамска
И.о. министра здравоохранения Башкирии встретится с жителями Нефтекамска Фото: Олег Яровиков
УФА, 18 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.
Исполняющий обязанности министра здравоохранения Башкирии Максим Забелин с рабочим визитом посетит город Нефтекамск. Руководитель ведомства встретится со всеми желающими местными жителями и проведет две встречи.
Первая начнется в 11.00 во Дворце творчества детей и молодежи (ул. Ленина, д.23), вторая — в 13.00 в Доме культуры села Амзя (ул. Школьная, д.25).
Как ранее сообщало агентство «Башинформ», Максим Забелин назначен и.о. министра здравоохранения в декабре 2018 года. Имеет диплом петербургской Военно-медицинской академии, клинической ординатуры Государственного института усовершенствования врачей Министерства обороны РФ, степень MBA в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте России и звание доктора медицинских наук.