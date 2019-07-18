И.о. министра здравоохранения Башкирии встретится с жителями Нефтекамска

В Башкирии в 2019 году планируется охватить диспансеризацией более 764 тысяч человек

В 2019 году диспансеризацией планируется охватить 764 740 человек. Об этом сообщил на «Здравчасе» и.о. министра здравоохранения Башкирии Максим Забелин.