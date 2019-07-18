Кандидат на должность главы Башкирии пожаловался в ЦИК на пост в Фейсбуке

УФА, 18 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Уфе кандидат на должность главы Башкортостана от регионального отделения партии «Гражданская сила» Владимир Барабаш обратился в ЦИК РБ с жалобой на нарушение принципа равенства при освещении информации о кандидатах, выдвинутых на должность руководителя региона.

В документе указано, что 16 июля этого года врио руководителя регионального исполкома «Единой России» Рустем Ахмадинуров на своей странице в «Фейсбуке» разместил публикацию, где написал: «В рабочей поездке с действующим главой Республики Радием Хабировым в Нефтекамске».

В этих словах Владимир Барабаш усмотрел «навязывание мнения о том, что один из кандидатов на должность руководителя Башкортостана лучше других на эту должность», а также признаки недостоверности информации, а именно, что Радий Хабиров сейчас врио, а не действующий глава.

«Указанный информационный материал направлен на формирование положительного образа кандидата на должность главы РБ, выдвинутого региональным отделением партии «Единая Россия», Радия Хабирова, что побуждает избирателей голосовать за данного кандидата. Содержание информационного материала нарушает равенство кандидатов при освещении информации о них», — написано в жалобе.

Кандидат на пост главы Башкортостана считает, что в данном случае нарушены положения статьи 58 Кодекса РБ о выборах, который предписывает, что «содержание информационных материалов, размещаемых в СМИ и распространяемых иным способом, должны быть объективными, достоверными, не нарушать равенства кандидатов».

Владимир Барабаш, обращаясь к председателю ЦИК РБ Илоне Макаренко, попросил принять меры реагирования и обязать прекратить нарушать действующее законодательство о выборах.

Как сообщало агентство «Башинформ», полный список кандидатов на выборах главы Башкортостана выглядит так: Радий Хабиров («Единая Россия»), Юнир Кутлугужин (КПРФ), Иван Сухарев (ЛДПР), Юрий Игнатьев («Справедливая Россия»), Владимир Барабаш («Гражданская сила»), Владимир Кобзев (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость), Зульфия Гайсина («Яблоко») и Рафис Кадыров («Патриоты России»).

Предвыборная агитация начнется 10 августа и закончится 6 сентября. Выборы главы республики состоятся в воскресенье, 8 сентября.