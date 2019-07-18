Фото: автор В Башкирии в ближайшие три дня прогнозируется 30-градусная жара Фото: автор

УФА, 18 июл 2019. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане в ближайшие три дня прогнозируется жаркая погода с кратковременными дождями. По данным Башгидрометцентра, в четверг, 18 июля, местами пройдут небольшие кратковременные дожди, грозы. Ветер восточный, юго-восточный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха днем составит 25-30, по юго-востоку до 35. Утром на отдельных участках автодорог возможен туман с видимостью 500-1000 метров, в отдельных районах грозы, усиление ветра до 14 м/с.

В пятницу, 19 июля, местами ожидаются небольшие кратковременные дожди, в южных и восточных районах до умеренных, грозы, днем локально град. Ветер юго-восточный с переходом на северный умеренный, при грозе порывистый. Столбики термометров ночью покажут 17-22 градусов, днем 25-30, по юго-востоку до 35.

В субботу, 20 июля, местами пройдут небольшие кратковременные дожди, в южных и восточных районах до умеренных, грозы, днем локально град. Ветер юго-восточный с переходом на северный умеренный, при грозе порывистый. Температура воздуха ночью 13-18, по юго-востоку до 22, днем 23-28, по юго-востоку до 33.