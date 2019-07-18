Фото: Ксения Калинина В Башкирии состояние пенсионера, неделю лежавшего в лесу у больницы, тяжелое Фото: Ксения Калинина

УФА, 18 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Башкортостане больницу города Октябрьского 17 июля посетила комиссия. Члены мониторинговой группы выехали туда, чтобы разобраться в ситуации, связанной с 67-летним мужчиной, который не дошел до дома после получения помощи в стационаре.

Ранее в СМИ, со ссылкой на данные волонтеров, которые искали пожилого мужчину, появились сообщения, что пенсионер неделю лежал возле больницы и ему не оказывали помощь. Член комиссии — председатель общественного совета проекта партии «Единая Россия» «Здоровое будущее» в Башкортостане, депутат республиканского парламента Римма Утяшева заявила, что это не совсем так.

По ее словам, мужчина 2 июля поступил в больницу по «скорой» с жалобами на больную спину. Ему оказали необходимую помощь и, так как показаний для госпитализации не было, отпустили домой. Ему были даны рекомендации обратиться в поликлинику по месту жительства. Но до дома он не дошел. Пенсионер живет один, и родственники заметили его отсутствие не сразу. Волонтеры приступили к розыску пропавшего только 7 июля. Через день, 8 июля, его нашли в лесу и доставили в тяжелом состоянии в больницу.

«Сейчас мужчина подключен к аппарату искусственного дыхания. Состояние его пока тяжелое, но как только стабилизируется, можно будет перевезти его в Республиканскую клиническую больницу в Уфе. Его двоюродная сестра претензий к врачам не имеет», — сказала Римма Утяшева.

По информации пресс-службы регионального отделения партии «Едина Россия», после разбора данной ситуации депутат предложила не отпускать пожилых из стационара без сопровождения.

«Одинокие пожилые люди очень уязвимы. В ближайшее время мы рассмотрим на заседании в Госсобрании республики возможность прописать в законодательстве, чтобы медперсонал либо сам оказывал сопровождение таких больных до дома, либо вызывал родственников», — заявила Римма Утяшева.

Как информировало агентство «Башинформ», 12 июля спикер республиканского парламента Константин Толкачев на своей странице в «Фейсбуке» отреагировал на случившееся крайне негативно и призвал работников здравоохранения нарушить молчание и объяснить, как это все могло произойти, а депутатов-медиков провести тщательное расследование инцидента.