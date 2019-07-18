Фото: Ксения Калинина Уфа вошла в десятку рейтинга городов России с сильным загрязнением воздуха диоксидом азота Фото: Ксения Калинина

УФА, 18 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

Независимая международная некоммерческая организация Greenpeace обработала данные со спутников проекта Tropomi с июня 2018 года по май 2019 года. На их основе был составлен рейтинг крупных городов России с сильным загрязнением воздуха диоксидом азота (NO2).

Как сообщает РИА «Новый день», столица Башкортостана – Уфа – заняла в рейтинге 8 место с показателем в 0, 22 единицы Добсона. На первом месте исследования разместилась Москва (0,78), на втором – Санкт-Петербург (0,38). Загрязнение в этих городах обусловлено большим количеством автомобильного транспорта. В пятерку самых загрязненных городов по уровню NO2 также вошли Челябинск (0,38), Новосибирск (0,35) и Красноярск (0,31). На девятом месте – Казань (0,19), на десятом – Омск (0,19).

Диоксид азота – это опасный токсичный газ, который вызывает респираторные симптомы и заболевания лёгких при остром воздействии и увеличивает риск хронических заболеваний при длительном воздействии. Долгосрочное воздействие диоксида азота связано с повышением уровня смертности во всем мире.

Представители Greenpeace считают, что власти должны в режиме онлайн публиковать спутниковые данные об уровне загрязнения воздуха и принимать на их основе меры по решению проблемы. Российское отделение Greenpeace добивается этих шагов от Роспотребнадзора. Оно также выступает за введение в крупных городах зон с ограничением движения машин низкого экологического класса.