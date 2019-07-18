Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 62.94 ↑

EUR 70.55 ↑

18 июля Четверг

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Уфа вошла в десятку рейтинга городов России с сильным загрязнением воздуха диоксидом азота

ОБЩЕСТВО
Фото: Ксения Калинина

Уфа вошла в десятку рейтинга городов России с сильным загрязнением воздуха диоксидом азота Фото: Ксения Калинина

УФА, 18 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

Независимая международная некоммерческая организация Greenpeace обработала данные со спутников проекта Tropomi с июня 2018 года по май 2019 года. На их основе был составлен рейтинг крупных городов России с сильным загрязнением воздуха диоксидом азота (NO2).

Как сообщает РИА «Новый день», столица Башкортостана – Уфа – заняла в рейтинге 8 место с показателем в 0, 22 единицы Добсона. На первом месте исследования разместилась Москва (0,78), на втором – Санкт-Петербург (0,38). Загрязнение в этих городах обусловлено большим количеством автомобильного транспорта. В пятерку самых загрязненных городов по уровню NO2 также вошли Челябинск (0,38), Новосибирск (0,35) и Красноярск (0,31). На девятом месте – Казань (0,19), на десятом – Омск (0,19).

Диоксид азота – это опасный токсичный газ, который вызывает респираторные симптомы и заболевания лёгких при остром воздействии и увеличивает риск хронических заболеваний при длительном воздействии. Долгосрочное воздействие диоксида азота связано с повышением уровня смертности во всем мире.

Представители Greenpeace считают, что власти должны в режиме онлайн публиковать спутниковые данные об уровне загрязнения воздуха и принимать на их основе меры по решению проблемы. Российское отделение Greenpeace добивается этих шагов от Роспотребнадзора. Оно также выступает за введение в крупных городах зон с ограничением движения машин низкого экологического класса.

Теги: экология, рейтинги
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
Жительница Башкирии подозревается в убийстве своей четырехмесячной дочери
Балтачевский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело в отношении 40-летней жительницы Караидельского района по статье «убийство малолетнег
В Башкирии в 2019 году планируется охватить диспансеризацией более 764 тысяч человек
В 2019 году диспансеризацией планируется охватить 764 740 человек. Об этом сообщил на «Здравчасе» и.о. министра здравоохранения Башкирии Максим Забелин.
В Уфе за 78 эпизодов взяточничества под суд пойдет преподаватель нефтяного университета
В Уфе бывший преподаватель нефтяного университета обвиняется в 139 преступлениях. Экс-доцент кафедры гидрогазодинамики трубопроводных систем и гидромашин
В Башкирии опрокинулась иномарка с компанией молодых людей: погибла 18-летняя девушка
В Абзелиловском районе Башкирии вечером 16 июля на 11 км автодороги Озерное - Кусимовский рудник произошла смертельная автоавария. В пресс-службе ГИБДД Р
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть