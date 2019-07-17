Фото: ИА «Башинформ» Бумажные паспорта в России перестанут выдавать в 2022 году Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 17 июл 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Бумажные паспорта в России прекратят выдавать в 2022 году. Их заменят пластиковые карточки с чипами и мобильное приложение, сообщает РБК со ссылкой на заместителя председателя правительства Максима Акимова.

По его словам, реализация пилотного проекта по выдаче электронных паспортов россиянам стартует в Москве в 2020 году в Москве. Еще через два года электронные документы окончательно вытеснят традиционные бумажные.

«Выдача электронных паспортов начнется в июле следующего года в пилотном режиме на территории Москвы. Потом будем динамично по мере увеличения с 1100 до 3000 пунктов выдачи паспортов нового образца на территории страны в течение 2022 года завершать выдачу паспортов старого образца», — сообщил Акимов по итогам совещания о внедрении электронного удостоверения личности у премьер-министра Дмитрия Медведева.

Формально концепция электронного удостоверения личности пока не утверждена. Однако из заявлений Акимова следует:

— электронный паспорт будет представлять собой пластиковую карточку с чипом. Он будет состоять только из российских компонентов и работать на отечественном программном обеспечении. Будут использоваться разработанные в России криптографические алгоритмы. «Безопасность в этом случае будет на порядок выше, чем в сфере обращения бумажных паспортов. Если вы утратили электронный паспорт, его можно будет заблокировать за несколько секунд», — рассказал Максим Акимов.

— электронный паспорт-карточка будет действовать в течение 10 лет, а замена действующих бумажных паспортов на электронные будет производиться по желанию владельца.

— на начальном этапе пошлина за получение электронного удостоверения будет аналогичной той, какая сейчас взимается при получении бумажного паспорта — 300 рублей, но будет поэтапно повышаться.

— в дополнение к карточке выпустят приложение электронного паспорта для всех мобильных платформ. «То есть не надо носить с собой даже этот легкий документ, достаточно будет предъявить приложение», — сказал Акимов, уточнив, что разработчик будет государственным, а сам сервис — бесплатным.

«Электронный паспорт упрощает взаимодействие с госорганами, получение государственных и коммерческих услуг. Не надо заполнять анкеты, писать справки, перепечатывать данные, как это традиционно делалось, что нередко сопровождается ошибками и бездарно растраченным временем. Электронный паспорт, безусловно, обладает и другими достоинствами — его сложнее подделать и весьма трудно повредить», — заявил в ходе совещания Дмитрий Медведев.

Выдача электронных удостоверений личности вместо паспорта гражданина России предусмотрена в программе «Цифровая экономика». По распоряжению правительства России от 19 сентября 2013 года, утвердившему первую концепцию перехода на электронное удостоверение личности, с 2025 года можно будет получить только подобный документ, а с 2030 года бумажные паспорта перестанут действовать.

Ранее «Ведомости» сообщали, что Максим Акимов поддержал концепцию, согласно которой выпуск бумажных паспортов прекратится в начале 2023-го, а заменить все бумажные удостоверения личности на электронные планируется до декабря 2028-го.

Как пояснил Акимов, чиновники провели оценку технических возможностей и поняли, что проект можно будет реализовать с 2022 года.