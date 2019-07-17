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17 июля Среда

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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Путин наградил пилотов, посадивших в Уфе горящий самолет

ОБЩЕСТВО

УФА, 17 июл 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Президент России Владимир Путин наградил экипаж аварийного пассажирского самолета авиакомпании Red Wings, совершившего посадку в Уфе с горящим двигателем в августе прошлого года. Об этом сообщает Пятый канал.

Командир воздушного судна Юрий Хорьговский, второй пилот Владимир Павленко и бортинженер Сергей Лакида награждены Орденами Мужества. Бортпроводники Евгения Егошина, Петр Михайлов, Ларита Мурадова и Руслан Тимербаев удостоены Медалей Нестерова.

В опубликованном президентском указе говорится о мужестве и самоотверженности, проявленных при исполнении служебного долга.

22 августа 2018 года пассажирский лайнер авиакомпании Red Wings, выполнявший рейс Уфа — Сочи, совершил аварийную посадку в уфимском аэропорту из-за возгорания левого двигателя через несколько минут после вылета. На его борту находилось 202 пассажира, в том числе 41 ребенок. Их всех эвакуировали невредимыми спустя семь минут после посадки.

Как сообщало ранее агентство «Башинформ», 19 февраля в Полномочном представительстве Республики Башкортостан при Президенте Российской Федерации по поручению врио Главы Башкортостана Радия Хабирова состоялось торжественное вручение государственных наград экипажу самолета ТУ-204 авиакомпании «Ред Вингс» за проявленный профессионализм и мужество.

Теги: Путин, награды, самолет
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