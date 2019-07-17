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17 июля Среда

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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Уфе растения Ботанического сада пострадали от вандалов

ОБЩЕСТВО

УФА, 17 июл 2019. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

Сотрудники Южно-Уральского Ботанического сада-института в Уфе сообщили о случае вандализма.

«Посетительница варварски выломала ветви и цветы множества растений наших коллекций», — говорит научный сотрудник Ботсада Надежда Рязанова.

«Взрослые люди пришли к нам с большими сумками, как на промысел, пришли топтать клумбы, ходить по запрещённым территориям, рвать растения... Сейчас время черенкования. И знают об этом не только сотрудники сада, но и многие посетители, которые прихватив с собой секатор, идут в сад с целью нарезать черенков всего, чего захочется.Некоторым для этого и секатор не нужен. Сегодняшняя посетительница позволила себе просто выдернуть хосту с корнями и оторвать ветки от других растений», — сообщает Надежда Рязанова.

Сотрудники сада забрали из рук женщины ветки четырех сортов роз, двух сортов метельчатой гортензии, древовидной гортензии, трех сортов герани, тиса, двух видов можжевельника, пяти сортов туи. Всего незадачливая садовница повредила 20 коллекционных растений.

Стоит отметить, что ботанический сад относиться к особо охранямым территориям федерального значения, где повреждение, сбор растений, а также их любых частей, в том числе и семян, запрещен. Нарушение этого правила влечет за собой наложение штрафа.

Теги: вандализм
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