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В Башкирии в 2019 году планируется охватить диспансеризацией более 764 тысяч человек

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии в 2019 году планируется охватить диспансеризацией более 764 тысяч человек Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 17 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

В 2019 году диспансеризацией планируется охватить 764 740 человек. Об этом сообщил на «Здравчасе» и.о. министра здравоохранения Башкирии Максим Забелин.

Говоря об итогах проведения диспансеризации в первом полугодии 2019 года, руководитель ведомства отметил, что за этот период первый этап медосмотр прошли почти 307 тысяч человек, что составляет 42,4 процента от первоначального годового плана.

По результатам диспансеризации установлено 28 тысяч 817 случаев впервые выявленных заболеваний. На первом месте среди них – болезни эндокринной системы (25,5 процента), на втором – болезни системы кровообращения (24,7 процента), на третьем – болезни мочеполовой системы (9 процентов).

Среди социально-значимых заболеваний впервые выявлены болезни системы кровообращения у 4 тысяч 811 человек, сахарный диабет – у 690, злокачественные новообразования – у 137, туберкулез – у пятерых пациентов. На второй этап медосмотра направлены 89 тысяч 808 человек, из них его прошли 78 тысяч 105 человек.

Участники совещания обсудили меры повышения доступности диспансеризации для жителей, в том числе с помощью мобильных медицинских комплексов, выездных осмотров на местах и её организации на предприятиях. Особое внимание было уделено вопросам раннего выявления социально-значимых заболеваний.

Теги: диспансеризация
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