Фото: ИА «Башинформ» В Турции откроется представительство Башкирии Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 17 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

Торговое представительство Башкирии планируется открыть в турецком Стамбуле до конца 2019 года.

Об этом сообщил врио главы республики Радий Хабиров на втором международном экспортном форуме «Время экспортировать» в Уфе.

«Месяц назад мы открыли представительство республики в Австрии, и до конца года такая структура у нас появится и в Турции, в Стамбуле. На данный момент у нас работают торговые дома в Словакии, Болгарии и Чехии», — сказал он.

«Мы намерены довольно активно и агрессивно проводить политику продвижения продукции республики за рубежом», — добавил он.