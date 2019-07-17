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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Турции откроется представительство Башкирии

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В Турции откроется представительство Башкирии Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 17 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

Торговое представительство Башкирии планируется открыть в турецком Стамбуле до конца 2019 года.

Об этом сообщил врио главы республики Радий Хабиров на втором международном экспортном форуме «Время экспортировать» в Уфе.

«Месяц назад мы открыли представительство республики в Австрии, и до конца года такая структура у нас появится и в Турции, в Стамбуле. На данный момент у нас работают торговые дома в Словакии, Болгарии и Чехии», — сказал он.

«Мы намерены довольно активно и агрессивно проводить политику продвижения продукции республики за рубежом», — добавил он.

Теги: торговые представительства, зарубежное сотрудничество
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