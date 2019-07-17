Фото: Олег Яровиков Пятый форум малого бизнеса стран ШОС и БРИКС пройдет в Уфе в сентябре Фото: Олег Яровиков

УФА, 17 июл 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Врио Главы Башкирии Радий Хабиров подписал распоряжение о проведении в Уфе с 26 по 27 сентября Пятого форума малого бизнеса регионов стран — участниц Шанхайской организации сотрудничества и БРИКС с участием официальных делегаций субъектов России и иностранных государств.

Соответствующий документ опубликован сегодня на Официальном интернет-портале правовой информации Башкирии.

Главные цели форума — создание условий для ускоренного развития предпринимательства за счет налаживания партнерства между компаниями регионов стран-участниц ШОС и БРИКС, а также укрепление и развитие межрегиональных связей, привлечение инвестиций и увеличение числа совместных бизнес-проектов

Оргкомитету масштабного форума поручено разработать и представить в республиканское правительство до 1 августа план мероприятий и смету расходов по подготовке и проведению форума.

Четвертый по счету Форум малого бизнеса регионов стран ШОС и БРИКС проводился в Уфе с 18 по 19 октября 2018 года. В его работе приняли участие представители 24 стран и 44 регионов России.

Всего на полях форума-2018 было подписано более 150 соглашений и договоров.

Как подчеркнул тогда на встрече с журналистами вице-президент Торгово-промышленной палаты России Владимир Падалко, по численности, характеру и тематике круглых столов, форум-2018 «превзошел все ожидания, оказался эффективнее всех предыдущих».

По мнению главы Департамента инвестиционной политики Минэкономразвития России Милены Арслановой, форум малого бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС в Уфе — это хорошая возможность для обмена опытом и предложениями для дальнейшего успешного развития.

«В нашей стране малый и средний бизнес находится в приоритете. Перед ним стоят амбициозные задачи — к 2024 году увеличить численность россиян, занятых предпринимательством, с 19 до 25 миллионов человек, а также значительно нарастить экспортный потенциал и инвестиции. В этом направлении сейчас ведется очень большая работа. Уверена, что тот набор инструментов, который сегодня имеется, позволит достичь нам максимального эффекта», — заявила она на четвертом Форуме малого бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС.