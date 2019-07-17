Фото: Олег Яровиков В Уфе регистрируются случаи, когда мужчина после свадьбы берет фамилию жены Фото: Олег Яровиков

УФА, 17 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

В ЗАГСе Орджоникидзевского района Уфы зарегистрированы случаи, когда мужчина после вступления в брак берет фамилию супруги. Об этом сообщила начальник районного отдела ЗАГС Людмила Гвоздик.

По традиции, около 70% женщин меняют фамилию после регистрации брака, а 30% ссылаются на волокиту с документами и оставляют девичью фамилию.

«Хочется отметить, что количество регистрируемых браков напрямую зависит и от времени года. Значительное количество браков заключается с июня по сентябрь, в октябре начинается спад. И, конечно же, самое малое количество регистраций приходится на январь и май», — рассказала Людмила Гвоздик.

По словам начальника Орджоникидзевского ЗАГСа, возраст вступления в брак увеличился. Если раньше уфимцы женились в возрасте от 18 до 24 лет, то сегодня на этот шаг идут в более осознанном возрасте — 25-35 лет.

Также зафиксирован рост числа браков с иностранцами. Среди уфимцев популярны граждане Азербайджана, Армении, Узбекистана, Турции, Египта, Афганистана, Германии, Израиля, Королевства Марокко, Мадагаскара, Йемена, Великобритании.

Число новорожденных, зарегистрированных в Орджоникидзевском ЗАГСе, по сравнению с прошлым годом, сократилось более чем в два раза: 873 против 2155 малышей. Мальчиков в 2019 году родилось больше, чем девочек: 443 против 430.

«В этом году в районе появилось на свет 13 двоен», — уточнила Гвоздик.

Самыми популярными мужскими именами в прошлом году стали Тимур, Артем, Егор, Амир, Ислам, Алан, Карим, Тагир. Девочек чаще всего называют именами Арина, София, Виктория, Амина, Мадина и Сабина.