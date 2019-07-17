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17 июля Среда

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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В башкирском Зауралье ожидается пятый класс пожароопасности

ОБЩЕСТВО

УФА, 17 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

Синоптики Башгидрометцентра в ближайшие два дня прогнозируют в башкирском Зауралье пятый чрезвычайный класс пожароопасности. В региональном МЧС напомнили, что на четвертом уровне лесные пожары возникают при малейшем источнике огня, быстро распространяются и создают дополнительные мелкие очаги.

«А при V классе пожарной опасности лесные пожары возникают от любого источника открытого огня, горение происходит интенсивно и огонь быстро распространяется», — объяснили в министерстве.

Советы от МЧС Башкирии:

Не бросайте горящие спички, окурки, тлеющие тряпки.

Не разводите костер в густых зарослях и хвойном молодняке, под низко свисающими кронами деревьев, рядом со складами древесины, торфа, в непосредственной близости от созревших сельскохозяйственных культур.

Не оставляйте костер без присмотра, особенно в ветреную погоду.

Не оставляйте костер горящим после покидания стоянки.

Не оставляйте в лесу промасленные или пропитанные бензином, керосином или иным горючим веществом обтирочные материалы.

Не заправляйте горючим топливный бак машины при работающем двигателе.

Не оставляйте на освещенной солнцем поляне бутылки или осколки стекла, которые, фокусируя солнечные лучи, способны сработать как зажигательные линзы.

Не выжигайте сухую траву на лесных полянах, в садах, на полях, под деревьями.

Не разводите костры вблизи дачных построек.

При возникновении пожара звонить в единую службу 112.

Теги: МЧС, пожароопасность, Башкирия, Зауралье
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