Фото: ИА «Башинформ» Жители Башкирии стали меньше жаловаться на здравоохранение Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 17 июл 2019. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

Количество обращений по теме «здравоохранение» (письменные и через соцсети) за первый и второй квартал текущего года снизилось на 391. Если в первом квартале жители написали 1 458 обращений, то во втором уже 1 067.

«Связано это с комплексом мер, которые применяются для привлечения медицинских кадров, решения проблем с записью к врачам», — разъяснила руководитель рабочей группы по обращению жителей в соцсетях при администрации Главы Башкирии Елена Прочаковская.

Наиболее острые темы, которые затрагивают жители Башкирии в своих сообщениях, это просьбы о лечении, обеспечение лекарствами, проблемы с записью к врачу и нехватка специалистов.

В рабочей группе фиксируют рост обращений в Стерлитамаке и Нефтекамске. Если в первом квартале в Стерлитамаке были актуальны темы содержания больниц и нехватки оборудования, то во втором квартале жителей стали больше волновать вопросы оказания помощи в неполном объеме, нехватка врачей и обеспечение лекарствами. В Нефтекамске по-прежнему жителей беспокоит вопрос нехватки врачей. Также увеличение количества обращений по теме здравоохранения здесь связывают с тем, что в городе сменился главный врач городской больницы — новый главврач активно проявляет себя в соцсетях.

С нехваткой врачей столкнулись и жители Октябрьского. «В поликлинике всего один инфекционист и гематолог. К ним большие очереди. Запись к врачу-инфекционисту в приложении «К врачу» больше полугода недоступна. В детской поликлинике не хватает педиатров. Есть проблемы с записью к детскому неврологу и психиатру. Детского кардиолога и вовсе нет», — цитирует обращение Елена Прочаковская.

По сообщению главврача больницы Сергея Иванова, в поликлинике принимает один инфекционист. Недостатки в расписании при записи через приложение «К врачу» устранили. Терапевт совмещает на 0,25 ставки работу гематолога. В детской поликлинике принимают 13 педиатров (двое в отпуске) и два фельдшера на 26 участках. В поликлинике работает один невролог. На 2019 год запланировали обучение кардиолога, в данный момент врача этой специализации нет. Администрация больницы работает над привлечением кадров, в том числе выпускников и ординаторов БГМУ.