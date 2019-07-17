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17 июля Среда

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

ЦИК Башкирии зарегистрировал еще четверых кандидатов на пост главы республики

ПОЛИТИКА / ВЫБОРЫ РБ
Фото: ЦИК РБ

Фото: ЦИК РБ

УФА, 17 июл 2019. /ИА «Башинформ», Азат Гиззатуллин/.

Сегодня на своем заседании Центральная избирательная комиссия зарегистрировала еще четверых кандидатов на должность главы Башкортостана. Итого официальными кандидатами на выборах главы Башкортостана стали восемь человек.

Кандидатские удостоверения сегодня получили директор Фонда развития городских проектов Владимир Барабаш (выдвинут партией «Гражданская сила»), блогер Владимир Кобзев (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость), юрист и представитель инициативной группы дольщиков Зульфия Гайсина (партия «Яблоко») и предприниматель, бывший владелец банка «Восток» Рафис Кадыров (партия «Патриоты России»). Полный список кандидатов на выборах главы Башкортостана выглядит так: Радий Хабиров («Единая Россия», Юнир Кутлугужин (КПРФ), Иван Сухарев (ЛДПР), Юрий Игнатьев («Справедливая Россия»), Владимир Барабаш («Гражданская сила»), Владимир Кобзев (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость), Зульфия Гайсина («Яблоко») и Рафис Кадыров («Патриоты России»).

Двум кандидатам ЦИК республики отказал в регистрации. Алексей Молокин, выдвинутый партией «Социальной защиты», не предоставил установленный законодательством пакет документов, необходимых для регистрации. Рамиля Саитова (партия «Российская Социалистическая партия») предоставила недостаточное количество достоверных подписей депутатов представительных органов муниципальных образований, необходимых для регистрации.

Члены Центризбиркома также приняли к сведению заявление Сании Тимасовой об отказе от дальнейшего участия в выборах главы Башкирии.

Теги: ЦИК РБ, выборы главы Башкирии
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