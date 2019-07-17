Радий Хабиров рассказал о своей работе в студенческом стройотряде в Нефтекамске

Фото: ИА «Башинформ», соицальные сети

Фото: ИА «Башинформ», соицальные сети

УФА, 17 июл 2019. /ИА «Башинформ», Азат Гиззатуллин/.

Руководитель Башкортостана Радий Хабиров во время своей вчерашней рабочей поездки в Нефтекамск рассказал журналистам, что он в 1985 — 1986 годах работал в этом городе в студенческом стройотряде. По его словам, это были счастливые, молодые годы.

«Мне тогда казалось, что Нефтекамск — самый красивый город на земле, ну, может, это было юношеское восприятие. Понятно, что это была молодость, романтика. Но я с тех пор полюбил этот город. Мне кажется, команде нового главы администрации нужно обратить внимание на то, чтобы город соответствовал требованиям 21 века. Например, если сравнить центральные улицы Нефтекамска с городом Октябрьским, то последний ушел в этом плане далеко вперед. Хотя это дает прекрасную возможность команде нового главы сделать что-то хорошее, а республика будет помогать», — отметил Радий Хабиров.

По мнению руководителя региона, новые возможности у Нефтекамска появились после того, как городу был дан статус территории опережающего социально-экономического развития — ТОСЭР.

«У ТОСЭР уже два резидента, у администрации города есть понимание, как вести работу в этом направление. Появление резидентов приносит Нефтекамску новые инвестиции, производства, появляются новые рабочие места. В этой части я спокоен. И радует, что в городе средняя зарплата выше, чем по республике. Экономика развивается очень эффективно, индекс промышленного производства идет с ростом на 20%», — сказал руководитель республики, отвечая на вопрос агентства «Башинформ».

«Далеким летом 1986 года мы, студенты БГУ, под руководством Радия Фаритовича Хабирова работали на значимых строительных площадках Нефтекамска. Крыли крышу будущей Школы рабочей молодежи, копали траншеи для коммуникаций строящегося завода «Башсельмаш». Отряд наш был не совсем обычным, а интернациональным, так как в разгар студенческого лета к нам присоединились студенты из немецкого города Галле. Днем мы все дружно работали, а вечерами и в выходные бойцов ИССО ожидала насыщенная культурная программа — экскурсии, концерты, Кармановский пляж — старались показать нашим друзьям из Германии все достопримечательности нашей республики. Так о чем я, все-таки? Да о том чувстве ответственности, с которым командир стройотряда относился к своим обязанностям. Несмотря на особый, элитный статус стройотряда, план нужно было выполнять и работы заканчивать в срок. Дневного времени для работы явно не хватало. И когда Радий Фаритович предложил мужской половине стройотряда работать еще и в третью смену, все ребята его поддержали — после ужина снова садились в автобус и работали допоздна, включая и командира, конечно. В отряде все без исключения любили и уважали своего командира — требовательного к себе и к другим, веселого и делового», — написала на своей странице в социальных сетях наша коллега.

О работе в стройотряде под руководством Радия Хабирова в далеком 1986 году вспомнила и наш коллега, журналист, главный специалист редакции информационных программ телеканала БСТ Гульдария Юсупова.