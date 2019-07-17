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347 белорецких металлургов наградят к профессиональному празднику

ОБЩЕСТВО
Фото: БМК

347 белорецких металлургов наградят к профессиональному празднику Фото: БМК

УФА, 17 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

18 июля на Белорецком металлургическом комбинате (АО «БМК», входит в Группу «Мечел») начинаются праздничные торжества к Дню металлурга. На торжественной церемонии наградят лучших работников предприятия. В этом году 100 белорецких металлургов представлены к различным званиям и наградам федеральных и республиканских, отраслевых и муниципальных ведомств, а также корпоративным и профсоюзным наградам. В их числе и лучшая трудовая династия. Ей стала семья Скрипиных, состоящая из пяти человек, чей общий трудовой стаж на комбинате насчитывает 118 лет.

По итогам трудового соревнования отметят 47 лучших рабочих и 16 лучших специалистов предприятия. 25 работникам комбината присвоят звание «Ветеран труда АО «БМК», а фотографии 66 работников и двух лучших смен и бригады разместят на доске почета комбината.

Впервые в этом году коллективы четырех цехов БМК наградят за победу в соревновании за звание «Лучший трудовой коллектив». Им вручат переходящие вымпелы, носящие имена бывших директоров комбината: Василия Овчаренко, Петра Осетрова, Николая Дроздова, Вадима Кулеши, внесших значимый вклад в развитие предприятия.

20 июля в честь Дня города и Дня металлурга БМК подарит белоречанам праздничный концерт, который пройдет на площади Металлургов с участием творческих коллективов из Челябинска и певицы Ирины Салтыковой. Завершит мероприятие красочный фейерверк.

Теги: металлургия, награды
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