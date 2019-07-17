ОНФ просит Минздрав Башкирии установить рентген-аппарат в Авдонской больнице

Фото: пресс-служба регионального отделения ОНФ





Фото: пресс-служба регионального отделения ОНФ

УФА, 17 июл 2019. /ИА «Башинформ»н/.

Активисты Общероссийского народного фронта в Башкортостане направили обращение в региональное министерство здравоохранения с просьбой установить в Авдонской участковой больнице рентген-аппарат. Оборудование вышло из строя в 2015 году, и с тех пор пациенты с травмами разной степени тяжести вынуждены ездить в больницу №21 города Уфы, к которой присоединено лечебное учреждение. Участковая больница оказывает стационарную медицинскую помощь жителям села Авдон и других населенных пунктов Уфимского района, обслуживает около 87 тысяч человек. Отсутствие рентген-аппарата — не единственная проблема сельской больницы. Дефицит медицинских кадров и недостаток необходимого оборудования сказываются на доступности и качестве медицинской помощи для жителей сельской местности.

«Ситуация с Авдонской больницей — это результат бездумных и опрометчивых «реорганизаций и оптимизации» объектов здравоохранения. Городская больница №21 и участковая больница в Авдоне являются абсолютно разными по своей структуре и назначению. Присоединение привело к нарушению маршрутизации и создало дополнительные проблемы для населения. По нашему мнению, финансирование проводилось по остаточному принципу, что привело к «оголению» материально-технической базы учреждения», — рассказала член регионального штаба ОНФ, президент Медицинской палаты Башкортостана Дамира Сабирзянова.

«Существующая реальность требует от системы здравоохранения долгосрочного планирования и глубокого анализа, это касается как структуры медицинского учреждения, так и его укомплектованности и оснащенности. При этом необходимо быстро реагировать на возникающие проблемы, решения, прежде всего, должны быть направлены на повышение качества и доступности медицинской помощи населению», — подчеркнула Сабирзянова.

Она отметила, что последствия оптимизации должны были быть проработаны заблаговременно, риски просчитаны, ​ а интересы всех заинтересованных участников учтены.