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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В школе Уфимского района работал учитель, ранее судимый за побои

ОБЩЕСТВО
Фото: Илья Панченко

В школе Уфимского района работал учитель, ранее судимый за побои Фото: Илья Панченко

УФА, 17 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

Прокуратура Уфимского района по обращению родителей учащегося проверила исполнение трудового законодательства и законодательства об образовании в школе села Зубово. Оказалось, что в феврале этого года в учебное заведение был принят мужчина, ранее судимый за побои. Его взяли на работу учителем начальных классов.

«Между тем, осуществление педагогической деятельности лицами, судимыми за преступление против жизни и здоровья, не допускается. Данный факт создает потенциальную опасность для жизни, здоровья и нравственности несовершеннолетних», — пояснили в пресс-службе прокуратуры РБ.

Надзорное ведомство района внесло в адрес директора школы представление об устранении нарушений закона. В итоге, замдиректора привлекли к дисциплинарной ответственности, а работника уволили.

Кроме того, на основании постановления прокурора района и.о. директора школы был привлечен к административной ответственности по статье «нарушение законодательства о труде».

Теги: трудовое законодательство, прокуратура РБ
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