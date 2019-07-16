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В Башкирии водителю автобуса из-за которого погибли шесть человек, избрали меру пресечения

ОБЩЕСТВО
Фото: МЧС по РБ

В Башкирии водителю автобуса из-за которого погибли шесть человек, избрали меру пресечения Фото: МЧС по РБ

УФА, 16 июл 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В Башкирии водителю автобуса, обвиняемому в совершении ДТП, в котором погибло шесть человек, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Как сообщили в пресс-службе Следственного управления Следкома России по Башкирии, предъявлено обвинение 32-летнему жителю Татарстана в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Судом по ходатайству следователя ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, 14 июля в вечернее время обвиняемый, управляя пассажирским автобусом, в котором находилось 39 пассажиров, двигаясь по автодороге Уфа – Инзер – Белорецк в Архангельском районе, не справился с управлением и совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием автобуса в кювет, в результате 6 человек погибли, 30 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести. Часть из них была госпитализирована.

В настоящее время следователи и криминалисты совместно с сотрудниками полиции продолжают устанавливать все обстоятельства происшествия.

Обвиняемый водитель ранее 18 раз привлекался к административной ответственности за нарушение скоростного режима.

Теги: ДТП, автобус
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