В Башкирии рассматривается вопрос организации бесплатного питания для 1-4 классов
В Башкирии рассматривается вопрос организации бесплатного питания для 1-4 классов Фото: автор
УФА, 16 июл 2019. /ИА «Башинформ», Азат Гиззатуллин/.
Сегодня в Нефтекамске прошел первый республиканский форум региональных операторов питания. Специалисты и эксперты собрались для обсуждения вопросов улучшения питания в школах и детских садах. До начала форума Радий Хабиров, который сегодня находится в городе с рабочей поездкой, ознакомился с лучшими практиками в этой сфере. Профессиональные операторы питания рассказали о своей материально-технической базе, о том, как они оптимизировали технологические процессы.
«Школьное питание — один из главных вопросов, которым мы будем заниматься очень плотно. Это здоровье наших детей и, к сожалению, для определенного количества наших ребятишек — горячее питание в школах это чуть ли не единственная возможность вкусно поесть», — сказал врио главы Башкирии, выступая перед участниками форума.
Руководитель республики отметил, что бизнес, который работает в этой сфере, будет получать поддержку со стороны республики, но и региональные операторы, в свою очередь, должны поставлять в школы качественную и здоровую еду.
Необходимо продумать введение единых унифицированных стандартов питания для школьников — так называемое единое меню. При этом еда в школах должна быть качественной, вкусной и полезной.
Радий Хабиров анонсировал и введение системы государственного контроля над региональными операторами школьного питания.
«Она будет тотальной, но мы ее вводим не как меру наказания, а как некую меру воздействия на недобросовестных поставщиков школьного питания. Все должны понимать, что детей нельзя плохо кормить», — подчеркнул руководитель региона.
По словам Радия Хабирова, ряд продуктов питания, должен быть «вне закона» в нашей республике. Например, мясо в брикетах, которое поставляется из ряда стран Латинской Америки, нельзя пускать в школьное питание. При этом и наши башкирские производители не должны завышать цены на свою продукцию. Руководитель республики считает, что должна быть некая единая база, где региональные операторы смогут закупать продукты питания по разумным, прогнозируемым ценам. А школьное питание Башкортостана должно стать одним из лучших в России.