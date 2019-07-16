Фото: автор В Башкирии рассматривается вопрос организации бесплатного питания для 1-4 классов Фото: автор

УФА, 16 июл 2019. /ИА «Башинформ», Азат Гиззатуллин/.

Сегодня в Нефтекамске прошел первый республиканский форум региональных операторов питания. Специалисты и эксперты собрались для обсуждения вопросов улучшения питания в школах и детских садах. До начала форума Радий Хабиров, который сегодня находится в городе с рабочей поездкой, ознакомился с лучшими практиками в этой сфере. Профессиональные операторы питания рассказали о своей материально-технической базе, о том, как они оптимизировали технологические процессы.

«Школьное питание — один из главных вопросов, которым мы будем заниматься очень плотно. Это здоровье наших детей и, к сожалению, для определенного количества наших ребятишек — горячее питание в школах это чуть ли не единственная возможность вкусно поесть», — сказал врио главы Башкирии, выступая перед участниками форума.

Руководитель республики отметил, что бизнес, который работает в этой сфере, будет получать поддержку со стороны республики, но и региональные операторы, в свою очередь, должны поставлять в школы качественную и здоровую еду.

Радий Хабиров рассказал, что социальный блок правительства предлагает рассмотреть возможность сделать бесплатным школьное питание для учащихся 1-4 классов. По подсчетам регионального Минфина, на это ежегодно потребуется 1,5 млрд рублей из республиканского бюджета. По мнению врио главы Башкирии, этот вопрос требует серьезной проработки.

Необходимо продумать введение единых унифицированных стандартов питания для школьников — так называемое единое меню. При этом еда в школах должна быть качественной, вкусной и полезной.

Радий Хабиров анонсировал и введение системы государственного контроля над региональными операторами школьного питания.

«Она будет тотальной, но мы ее вводим не как меру наказания, а как некую меру воздействия на недобросовестных поставщиков школьного питания. Все должны понимать, что детей нельзя плохо кормить», — подчеркнул руководитель региона.

По словам Радия Хабирова, ряд продуктов питания, должен быть «вне закона» в нашей республике. Например, мясо в брикетах, которое поставляется из ряда стран Латинской Америки, нельзя пускать в школьное питание. При этом и наши башкирские производители не должны завышать цены на свою продукцию. Руководитель республики считает, что должна быть некая единая база, где региональные операторы смогут закупать продукты питания по разумным, прогнозируемым ценам. А школьное питание Башкортостана должно стать одним из лучших в России.