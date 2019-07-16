Фото: ИА «Башинформ» Стала известна причина гибели пчел в нескольких районах Башкирии Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 16 июл 2019. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

Ядохимикаты «Лямбда-цигалотрин» и «Эсфенвалерат» стали причиной гибели пчел в нескольких районах Башкирии.

Как сообщил агентству «Башинформ» исполняющий обязанности руководителя регионального управления Россельхознадзора Ришат Кутлиматов, в пробе мора пчел из Стерлитамакского района Башкирии специалисты Саратовской ветеринарной лаборатории обнаружили следы этих инсектицидов.

«При этом при соблюдении инструкции эти препараты для пчел безопасны: предупреждение пчеловодов за пять дней до обработки, опрыскивание в ночное время, в безветренную погоду и после обработки два дня пчел из ульев не выпускать. Но ничего из этого, по всей видимости, сделано не было», — сообщил Ришат Кутлиматов.

Препараты относятся к классу пиретроидов, сохраняются в растениях от 20 до 30 дней. Могут оказывать нервно-паралитическое и кишечное воздействие на пчелу. Известно также, что указанные инсектициды были произведены в Китае.

До 2011 года контроль за оборотом и применением инсектицидов был подконтролен Россельхознадзору. После этого полномочия были переданы Роспотребнадзору, но на поля специалисты не выезжают, они контролируют лишь следы химикатов на конечном продукте. Также за применением следят в Росприроднадзоре.

Ранее сообщалось о многочисленных фактах гибели пчел в 10 районах республики.

В Башкирии насчитывается 335,9 тысячи пчелосемей, из них в сельхозпредприятиях содержится 9,6 тысячи, в крестьянско-фермерских хозяйствах — 31,7 тысячи семей, частные пчеловоды содержат 294,6 тысячи пчелосемей. Ежегодно в Башкирии добывается 12 тысяч тонн меда.