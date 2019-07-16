Фото: Олег Яровиков В Башкирии к 2021 году все соцобъекты подключат к интернету Фото: Олег Яровиков

УФА, 16 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

Через три года все 2700 социальных объектов Башкирии подключат к интернету в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». Все медицинские, образовательные учреждения, полицейские и пожарные отделения, избирательные комиссии и органы местного самоуправления будут иметь доступ во Всемирную паутину со скоростью от 10 до 100 Мбит/с в зависимости от вида соединения, уточнили в Госкомитете республики по информатизации.

«Странно, что мы только сейчас пришли к этому решению, и так много нужно было это обсуждать, прежде чем запустить такой проект. На самом деле, мы очень мало возможностей используем для развития цифрового общества. Мы все хотим, чтобы наша страна была в авангарде на пороге революционных преобразований в сфере цифровизации общества, которые произойдут через несколько лет во всем мире. Национальный проект «Цифровая экономика РФ» приближает нашу страну к этому авангарду. Думаю, что «подводных камней» в реализации задуманного быть не должно», — отметил член Общественной палаты республики, председатель совета директора АО «Башинформ» Ростислав Мурзагулов.

Зампредседателя Общественной палаты РБ Галия Мухамедьянова отметила плюс подключения к интернету социальных объектов в уменьшении коррупциогенных факторов.

«Я запомнила слова врио главы Башкортостана Радия Фаритовича Хабирова о том, что если люди в интернете, то и мы все должны быть там. В конце концов, уметь пользоваться интернетом важно не только для работы, это сегодня необходимость в повседневной жизни, чтобы пользоваться порталом «Госуслуги», оплачивать квитанции, быть на связи с младшим поколением», — сказала Мухамедьянова.

Национальный проект «Цифровая экономика» действует до 2024 года. В паспорте обозначено шесть федеральных проектов: нормативное регулирование цифровой среды, информационная инфраструктура, кадры для цифровой экономики, информационная безопасность, цифровые технологии и цифровое госуправление. На данные цели государство в течение шести лет направит 1,5 трлн рублей.