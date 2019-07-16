Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 62.82 ↓

EUR 70.85 ↑

16 июля Вторник

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В пригородных поездах Башкирии разрешили бесплатно провозить домашних животных

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В пригородных поездах Башкирии разрешили бесплатно провозить домашних животных Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 16 июл 2019. /ИА «Башинформ», Ксения Зинова/.

Акция от Башкортостанской пригородной пассажирской компании «Купи билет, провези домашнее животное бесплатно» рассчитана на летний и частично осенний периоды. Она завершится 31 октября.

Пресс-служба Башкирской ППК напоминает, что мелкие домашние животные, собаки (кроме крупных пород и собак-проводников) и птицы должны перевозиться в ящиках, корзинах, клетках и контейнерах, которые помещаются на местах, предназначенных для размещения ручной клади. Также хозяева должны исключить возможность нанесения животными вреда пассажирам. Разрешена перевозка мелких собак на поводке и кошек под наблюдением владельца или сопровождающего. Крупные собаки должны находиться в тамбуре с намордником и поводком.

«Не допускаются к перевозке животные и птицы, перевозка которых может угрожать жизни и здоровью пассажиров, работников перевозчика. Так что пассажиров с орлами, бычками, змеями и другой подобной живностью в поезд не пустят», — разъяснил пресс-центру администрации города пресс-секретарь Башкортостанской ППК Сергей Спатар.

Теги: домашние животные, Башкортостанская ППК
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В Башкирии молнией убило пастуха и его лошадь
Сегодня в Дюртюлинском районе Башкирии от удара молнии погибли пастух и его лошадь. Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, соо
В Башкирии более 90 человек задействованы в ликвидации ДТП с шестью погибшими
В Башкортостане в результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в районе села Ирныкши, погибли шесть человек, в лечебные учреждения достав
Жительница Уфы скончалась на массажном столе во время процедур в Москве
В одном из медицинских центров Москвы 14 июля с 29-летней жительницей Уфы Элиной Б. произошел несчастный случай. Девушка скончалась прямо на массажном с
Заморозка накопительной части пенсии продлена до 2022 года
Российское правительство продлило заморозку накопительной части пенсии до 2022 года включительно, сообщает РБК со ссылкой на Минтруд. [quote]«При форм
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть