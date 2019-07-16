Фото: ИА «Башинформ» В пригородных поездах Башкирии разрешили бесплатно провозить домашних животных Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 16 июл 2019. /ИА «Башинформ», Ксения Зинова/.

Акция от Башкортостанской пригородной пассажирской компании «Купи билет, провези домашнее животное бесплатно» рассчитана на летний и частично осенний периоды. Она завершится 31 октября.

Пресс-служба Башкирской ППК напоминает, что мелкие домашние животные, собаки (кроме крупных пород и собак-проводников) и птицы должны перевозиться в ящиках, корзинах, клетках и контейнерах, которые помещаются на местах, предназначенных для размещения ручной клади. Также хозяева должны исключить возможность нанесения животными вреда пассажирам. Разрешена перевозка мелких собак на поводке и кошек под наблюдением владельца или сопровождающего. Крупные собаки должны находиться в тамбуре с намордником и поводком.

«Не допускаются к перевозке животные и птицы, перевозка которых может угрожать жизни и здоровью пассажиров, работников перевозчика. Так что пассажиров с орлами, бычками, змеями и другой подобной живностью в поезд не пустят», — разъяснил пресс-центру администрации города пресс-секретарь Башкортостанской ППК Сергей Спатар.