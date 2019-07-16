В Башкирии из-за сильного ветра были повреждены крыши более 50 домов и надворных построек

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РБ





Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РБ

УФА, 16 июл 2019. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Центр управления кризисных ситуациях регионального МЧС вечером 15 июля поступило сообщение о том, что в результате порыв ветра произошел частичный срыв кровель в личных хозяйства в населенных пунктах Тау и Нижний Чат Месягутовского сельсовета Янаульского района Башкирии.

На место случившегося были направлены силы и средства «26-го отряда ФПС по РБ». Было установлено, что в Тау частично повреждены кровли на восьми жилых домах и 16 надворных постройках. В Нижнем Чате частично повреждены кровли на 15 жилых домах и 20 надворных постройках. В основном это повреждение шиферных листов.

«Погибших и пострадавших нет. Проведено выездное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности Янаульского района», — проинформировали в пресс-службе МЧС РБ.

Ситуация находится на контроле республиканского МЧС и администрации Месягутовского сельсовета.