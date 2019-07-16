Велопутешествие из Уфы в Лиссабон продолжается: что удивило Антона Сазонова на Украине

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УФА, 16 июл 2019. /ИА «Башинформ», Ксения Зинова/.

Велопутешественник из Уфы Антон Сазонов прибыл на Украину 15 июля, в Киеве у него запланирована экскурсия, встречи с друзьями, ремонт велосипеда и отдых. Далее путь пройдет через Житомир, Львов и Ужгород. На территории Украины он пробудет до 18 числа.

Как пишет Антон Сазонов на сайте экспедиции «Дети мира», при пересечении границы между Россией и Украиной были заминки, но обошлось без ожидаемых проблем: «На Украину попасть россиянам нынче действительно непросто. Однако внутри страны никакого предвзятого отношения я не вижу. И ещё мне понравилось, что всё общение было корректным».

Также велопутешественник отметил, что на Украине особенно ощущает единство человеческих ценностей: «Добро — оно везде добро. И это прежде всего показывает мой проект — где бы я ни находился, везде можно найти общий язык с людьми, вне зависимости от их социального положения, достатка и национальности. Да и вообще — национальности и границы условны, прежде всего, между такими близкородственными, братскими народами».

Ранее агентство «Башинформ» сообщало, что международная велоэкспедиция «Дети мира» стартовала 12 июня и в этом году пройдет через 11 стран. Подробнее с проектом и прохождением маршрута можно ознакомиться на официальном сайте.

Справка. Проект «Дети мира» реализуется под эгидой ЮНЕСКО при поддержке Башкирского отделения Русского географического общества на средства гранта Президента РФ. Путешествие в Европу — второй этап экспедиции, первый прошел в 2018 году через Центральную и Юго-Восточную Азию и финишировал на острове Бали.