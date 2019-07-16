Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии вступил в силу закон о любительском рыболовстве Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 16 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

Руководитель республики Радий Хабиров подписал закон «О внесении изменений в Закон Республики Башкортостан «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов в Республике Башкортостан», которым предусмотрено правовое регулирование отношений в области любительского рыболовства.

«Закон закрепляет право граждан на свободную и бесплатную любительскую рыбалку на водоемах общего пользования, – прокомментировал Председатель Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан Константин Толкачев. – В то же время законом устанавливаются ограничения в сфере любительского рыболовства, разрешенные средства любительской рыбалки и недопустимые ее методы».

Председатель республиканского парламента подчеркнул, что сфера любительского рыболовства долгое время оставалась неотрегулированной как в республике, так и на федеральном уровне в целом.

«Это при том, что любительская рыбалка достаточно широко распространена по всей стране, особенно в сельской местности, – сказал Константин Толкачев. – Для Башкортостана вопрос особенно актуален. Богатые биоресурсами реки, водохранилища Южного Урала притягивают жителей не только нашей республики, но и соседних регионов. У федерального закона о любительском рыболовстве достаточно сложная судьба. Он рассматривался в Госдуме порядка семи лет и не так давно был, наконец, принят. Мы оперативно реализовали эту новацию в республиканском законодательстве».

Закон о любительской рыбалке был принят Государственным Собранием на итоговом заседании весенней сессии 28 июня. В настоящее время он подписан врио Главы республики и вступил в силу, однако основная часть его положений вступит в силу только с 1 января 2020 года, отметили в пресс-службе республиканского парламента.

Как комментировал ранее агентству «Башинформ» председатель комитета Госсобрания Башкортостана по аграрным вопросам, экологии и природопользованию Альфарис Байчурин, закрепленное право собственности рыбака на добытые биоресурсы предполагает, прежде всего, право граждан рыбачить свободно и бесплатно на водных объектах общего пользования, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законодательством. Доля таких водных объектов общего пользования, доступных рыболовам-любителям, не может быть меньше 90% всего водного фонда региона России. Рыболовы-любители не могут свободно и бесплатно рыбачить на водных объектах, где организована деятельность по оказанию платных услуг в области любительского рыболовства.

Для охраны окружающей среды, сохранения водных ресурсов и среды их обитания в законе четко обозначены ограничения. В частности, любительское рыболовство может быть ограничено или запрещено на водных объектах, которые расположены на особо охраняемых природных территориях. Запрещается также любительское рыболовство с использованием химических веществ и электротока, поскольку это влечет за собой массовую гибель рыбы. Запрещается применение сетных орудий лова, подводная охота с использованием автономных дыхательных аппаратов, электронных средств обнаружения рыбы. Подводная охота невозможна и в местах массового отдыха граждан.

В принятом законе о любительской рыбалке не оговариваются нормы по вылову рыбы и временные ограничения для любительской рыбалки, например, во время нереста рыбы. Они прописаны в иных нормативных актах. За нарушение закона о любительском рыболовстве действующим законодательством установлена как административная, так и уголовная ответственность.