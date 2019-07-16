Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 62.82 ↓

EUR 70.85 ↑

16 июля Вторник

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В Башкирии вступил в силу закон о любительском рыболовстве

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии вступил в силу закон о любительском рыболовстве Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 16 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

Руководитель республики Радий Хабиров подписал закон «О внесении изменений в Закон Республики Башкортостан «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов в Республике Башкортостан», которым предусмотрено правовое регулирование отношений в области любительского рыболовства.

«Закон закрепляет право граждан на свободную и бесплатную любительскую рыбалку на водоемах общего пользования, – прокомментировал Председатель Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан Константин Толкачев. – В то же время законом устанавливаются ограничения в сфере любительского рыболовства, разрешенные средства любительской рыбалки и недопустимые ее методы».

Председатель республиканского парламента подчеркнул, что сфера любительского рыболовства долгое время оставалась неотрегулированной как в республике, так и на федеральном уровне в целом.

«Это при том, что любительская рыбалка достаточно широко распространена по всей стране, особенно в сельской местности, – сказал Константин Толкачев. – Для Башкортостана вопрос особенно актуален. Богатые биоресурсами реки, водохранилища Южного Урала притягивают жителей не только нашей республики, но и соседних регионов. У федерального закона о любительском рыболовстве достаточно сложная судьба. Он рассматривался в Госдуме порядка семи лет и не так давно был, наконец, принят. Мы оперативно реализовали эту новацию в республиканском законодательстве».

Закон о любительской рыбалке был принят Государственным Собранием на итоговом заседании весенней сессии 28 июня. В настоящее время он подписан врио Главы республики и вступил в силу, однако основная часть его положений вступит в силу только с 1 января 2020 года, отметили в пресс-службе республиканского парламента.

Как комментировал ранее агентству «Башинформ» председатель комитета Госсобрания Башкортостана по аграрным вопросам, экологии и природопользованию Альфарис Байчурин, закрепленное право собственности рыбака на добытые биоресурсы предполагает, прежде всего, право граждан рыбачить свободно и бесплатно на водных объектах общего пользования, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законодательством. Доля таких водных объектов общего пользования, доступных рыболовам-любителям, не может быть меньше 90% всего водного фонда региона России. Рыболовы-любители не могут свободно и бесплатно рыбачить на водных объектах, где организована деятельность по оказанию платных услуг в области любительского рыболовства.

Для охраны окружающей среды, сохранения водных ресурсов и среды их обитания в законе четко обозначены ограничения. В частности, любительское рыболовство может быть ограничено или запрещено на водных объектах, которые расположены на особо охраняемых природных территориях. Запрещается также любительское рыболовство с использованием химических веществ и электротока, поскольку это влечет за собой массовую гибель рыбы. Запрещается применение сетных орудий лова, подводная охота с использованием автономных дыхательных аппаратов, электронных средств обнаружения рыбы. Подводная охота невозможна и в местах массового отдыха граждан.

В принятом законе о любительской рыбалке не оговариваются нормы по вылову рыбы и временные ограничения для любительской рыбалки, например, во время нереста рыбы. Они прописаны в иных нормативных актах. За нарушение закона о любительском рыболовстве действующим законодательством установлена как административная, так и уголовная ответственность.

Теги: законотворчество, рыболовство
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В Башкирии молнией убило пастуха и его лошадь
Сегодня в Дюртюлинском районе Башкирии от удара молнии погибли пастух и его лошадь. Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, соо
В Башкирии более 90 человек задействованы в ликвидации ДТП с шестью погибшими
В Башкортостане в результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в районе села Ирныкши, погибли шесть человек, в лечебные учреждения достав
Заморозка накопительной части пенсии продлена до 2022 года
Российское правительство продлило заморозку накопительной части пенсии до 2022 года включительно, сообщает РБК со ссылкой на Минтруд. [quote]«При форм
Радий Хабиров после смертельного ДТП предложил не пускать за руль после трех нарушений
Большинство пассажиров автобуса, который перевернулся на трассе в Башкирии, погибли и пострадали из-за не пристегнутых ремней. Об этом в социальных сетях
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть