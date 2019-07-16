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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Азат Бадранов возглавил Управление Главы Башкирии по общественно-политическому развитию

ПОЛИТИКА
Фото: сайт Главы РБ

Азат Бадранов возглавил Управление Главы Башкирии по общественно-политическому развитию Фото: сайт Главы РБ

УФА, 16 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

Начальником Управления Главы Республики Башкортостан по общественно-политическому развитию назначен Азат Бадранов. Соответствующее распоряжение подписал врио Главы республики Радий Хабиров.

Другим распоряжением, подписанным врио Главы РБ, Урал Кильсенбаев освобождён от должности начальника Управления Главы Республики Башкортостан по общественно-политическому развитию в связи с переходом на другую работу. Как ранее сообщило ИА «Башинформ», он назначен заместителем Руководителя Администрации Главы Республики Башкортостан по внутренней политике

Справка

Бадранов Азат Шамилевич родился 6 декабря 1986 года в Уфе. Окончил Башкирский государственный университет, Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана и аспирантуру Института государства и права Российской академии наук.

Трудовую деятельность начал в 2006 году индивидуальным предпринимателем.

В 2010 году – юрисконсульт Государственного учреждения культуры и искусства «Государственный ансамбль народного танца имени Ф. Гаскарова Республики Башкортостан».

В 2011 году – специалист по разработке методики реализации проекта Московского областного отделения Ассоциации юристов России.

В 2013–2014 годах – помощник депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.

В 2013–2015 годах – младший научный сотрудник отдела этнополитологии Института гуманитарных исследований Академии наук Республики Башкортостан.

В 2014 году – ведущий эксперт отдела ЖКХ, строительства и землепользования Администрации городского поселения Голицыно Одинцовского муниципального района Московской области.

В 2015–2018 годах – главный специалист-эксперт отдела защиты политических прав человека Управления защиты политических прав Аппарата Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации.

В 2018–2019 годах – заместитель начальника Управления Главы Республики Башкортостан по общественно-политическому развитию, заместитель начальника управления – заведующий отделом политического планирования и проектирования Управления Главы Республики Башкортостан по общественно-политическому развитию.

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