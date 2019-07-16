Фото: ГК "Первый Трест" Новые-старые ценности Уфы: первые секции «Никольского» дома сдадут до конца года Фото: ГК "Первый Трест"

УФА, 16 июл 2019.

Секции А и Б «Никольского» дома – части клубного исторического квартала «На Успенской» – будут сданы до конца 2019 года. Об этом сообщили представители застройщика – ГК «Первый Трест». Напомним, что «Никольский» – это уже второй строящийся дом в этом квартале. Первый «Бекетовский» дом был сдан в конце 2017 года, и его жильцы уже успели оценить все прелести жизни в доме, пропитанном историей.

«Мы с мужем всегда мечтали жить в историческом центре, и год назад наши мечты воплотились в реальность, мы переехали в новую квартиру. В этом доме нам нравится всё. Замечательный район, здесь очень уютно. Отдельно хочется сказать о колясочной, теперь мне не приходится каждый день поднимать детскую коляску наверх, и в квартире место освободилось», – делится Алия, жительница «Бекетовского» дома в КИК «На Успенской».

Беспрецедентный масштабный проект, строительство которого идет в историческом центре Уфы, не только создает новые условия жизни для тех, для кого важны традиции, но и возрождает образ знакового губернского города. Не секрет, что советские переименования улиц, кварталов, районов, а затем и обезличенная массовая застройка лишили крупнейшие города России их уникальности. Амбициозная идея ГК «Первый Трест» возродить традиции утраченных исторических уголков Уфы в названиях домов, облике и самой «идеологии» уникального для нашего города исторического квартала, была отмечена и на федеральном уровне. В частности, КИК «На Успенской» вошел в ТОП-5 лучших строящихся жилых комплексов бизнес-класса по итогам престижной федеральной премии Urban Awards 2018 и возглавил рейтинг строящихся комплексов по версии проекта «Стройконтроль» телеканала РБК-Уфа*.

Так, помимо «Бекетовского» и «Никольского» домов, на карте Уфы появятся и другие значимые для Уфы названия. Это топонимы, которые были хорошо знакомы уфимской элите XIX века, но были вычищены революцией с карты Уфы. Помимо названий, колорит старинных уфимских улочек будет возвращен благодаря памятным стелам и архитектурным решениям. Перекличка с прошлым органична и из-за расположения клубного квартала в самом сердце старой части города, камерности застройки, «закрытости» от городского шума – при таких инфраструктурных достоинствах, как близость «в шаговой доступности» ко всем значимым объектам, от театров до вузов, от министерств до ресторанов.

В ГК «Первый Трест» подчеркивают, что придают этим традициям особое значение, потому что связывают их с семейными ценностями. Уфимское дворянство славилось своими родовыми традициями, верностью духовно-нравственным основам, патриотизмом и порядочностью. Сегодня среди жителей Уфы также немало тех, для кого эти ценности не менее важны, чем интерес к дореволюционному облику города. Создатели клубного исторического квартала рассчитывают, что для таких покупателей жизнь в «Бекетовском», «Никольском» и других домах «На Успенской» станет еще и шагом к восстановлению династических традиций: не случайно каждый из строящихся домов получает свой герб. Эта «историческая» деталь дополняет такие вполне современные знаки качества, ставшие визитной карточкой ГК «Первый Трест», как закрытые дворы, дизайнерская отделка мест общего пользования, новые концепции игрового пространства, удобные входы в подъезды, колясочные. В частности, помимо достоинств самого клубного квартала, в пешей доступности – лучшие детские сады и школы, гимназия, ведущие вузы республики, парки, кафе, рестораны и другие площадки для культурного и активного отдыха.

Что касается удобства на этапе покупки, то спектр достоинств ГК «Первый Трест» здесь также широк. Для того, чтобы сделать процесс покупки квартиры ещё более быстрым и приятным, предоставляются такие услуги, как виртуальные туры по домам, дворам и квартирам, не выходя из уютного офиса, VIP-тур на «мерседесах» представительского класса по строящимся объектам – в сопровождении специалиста отдела продаж, помощь ипотечного брокера в подборе оптимальных условий кредитования, помощь в продаже вашей старой квартиры для покупки новой и многое другое.

Узнать больше о проектах, реализуемых ГК «Первый Трест», можно по телефону 8 (347) 222-0-111, а также в офисах продаж по адресам: г. Уфа, ул. Коммунистическая, 78, ул. Коммунистическая, 107, ул. Энтузиастов, 20/1, и ТЦ «Мега».

* По итогам 2018 года.