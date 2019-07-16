В Нефтекамске в 2021 году появится татарская полилингвистическая школа–интернат

Фото: автор



Фото: автор

УФА, 16 июл 2019. /ИА «Башинформ», Азат Гиззатуллин/.

На месте школы-интерната Нефтекамска, которая была закрыта еще в октябре 2013 года, будет открыта татарская полилингвистическая школа–интернат. Об этом руководитель Башкортостана Радий Хабиров сказал после ознакомления с планом реконструкции существующих зданий учебного заведения.

Учебный корпус школы-интерната сдан в эксплуатацию в 1960 году, спальный корпус — в 1964 году. В учреждении обучались с 1 по 8 класс дети из малоимущих и неблагополучных семей северо-западного региона Башкортостана.

В 2010 году, в связи с признанием здания столовой аварийным, велись проектные работы по реконструкции всего комплекса. Проектом предусматривался тёплый переход к трёхэтажному зданию, в котором должны были располагаться столовая, дополнительные классы, мастерские. Однако проект был заморожен, и в 2013 году школа -интернат была закрыта.

И.о министра образования Айбулат Хажин рассказал, что было проведено исследование существующих зданий, принято решение их укрепить и начать реконструкцию. На проведение работ по созданию теплового контура всего здания через Фонд социальных целевых программ будет выделено 30 млн рублей. В настоящее время готовится документация на проверку достоверности, определение сметной стоимости ремонтных работ.

Учебный корпус будет рассчитан на 300 мест, столовая — на 100 посадочных мест. Данное учреждение будет школой полного дня, где дети смогут не только обучаться, но и отдыхать, заниматься в кружках, спортивных секциях.

Полилингвистичекая школа–интернат станет опорной площадкой по развитию лингвистического образования для всего северо-западного региона республики. Здесь будут созданы все условия для работы с одарёнными детьми, проявляющими интерес к дисциплинам лингвистического цикла. Радий Хабиров поставил задачу завершить строительство и открыть новую школу 1 сентября 2021 года