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Жительница Уфы скончалась на массажном столе во время процедур в Москве

ОБЩЕСТВО
Фото: соцсети

Жительница Уфы скончалась на массажном столе во время процедур в Москве Фото: соцсети

УФА, 16 июл 2019. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В одном из медицинских центров Москвы 14 июля с 29-летней жительницей Уфы Элиной Б. произошел несчастный случай. Девушка скончалась прямо на массажном столе во время проведения процедур. Как сообщается на федеральном канале «Россия 24», погибшая часто обращалась к услугам косметологов и экспериментировала с внешностью: увеличила губы, сделала ринопластику.

За несколько дней до смерти девушка посетила другой салон, следователи сейчас выясняют, какой именно. Пока у них один вывод: все тело погибшей в следах многочисленных уколов непонятного происхождения.

«При осмотре в области лица и туловища у девушки обнаружены многочисленные точечные раны, схожие со следами уколов от медицинской иглы. По данному факту проводится доследственная проверка. В ходе опроса медработник, арендующая кабинет в медцентре, пояснила, что девушка пришла к ней на массаж лица и иные процедуры ей не проводились», — прокомментировали в правоохранительных органах.

По словам сотрудников медцентра, во время массажа лица у пациентки начались судороги, пошла пена изо рта. Скорая помощь приехала, когда девушка уже скончалась.

Агентство «Башинформ» связалось с отцом погибшей Таврисом. Он сейчас в Москве — приехал забрать тело единственной дочери, чтобы увезти на малую родину и похоронить на Мусульманском кладбище. Таврис Б. рассказал о том, какой была его дочка.

«Мы живем в поселке Чесноковка. Дочка родилась здесь же. Окончила академию международного туризма. После два года проработала в Турции, потом переехала в Москву, где стала делать карьеру в банковской сфере — была и.о. замначальника одного из банков. На отпуск и в праздники приезжала домой. У нее очень много было друзей, она – коммуникабельная. Племянники всегда брали с нее пример, — сообщил отец Элины. — По поводу процедур, которые она делала, она всегда советовалась с мамой, если это серьезные процедуры. Да, она следила за своим лицом и телом, занималась спортом. О последней процедуре – это была какая-то несерьезная – массаж лица».

Таврис Б. подчеркнул, что даже если это и врачебная ошибка – никаких претензий у них ни к кому нет – это человеческий фактор. Каждый человек имеет право ошибиться, считает мужчина.

«В интернете что-то стали писать о расширенных зрачках – меня это удивляет. Она даже на праздниках не пила шампанского, только брала фужер в руки, чтобы попозировать для фотографии. Она не пила и не курила – образ жизни был здоровый. Я не врач, но если даже это и так, то отчего? Но осуждать никого я не собираюсь», — добавил уфимец.
По словам отца погибшей девушки, судмедэкспертиза уже проведена, но пока ее результаты неизвестны. Сегодня родители получат разрешение на захоронение тела дочери.

Медики говорят об этом случае осторожно. У Элины на процедурах мог случиться инсульт или приступ эпилепсии. Сейчас выясняются все обстоятельства инцидента. Проверка осложняется тем, что в массажном кабинете не было камеры видеонаблюдения.

Теги: медицина, процедура, ЧП
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