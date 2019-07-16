Урал Кильсенбаев назначен заместителем Руководителя Администрации Главы Башкортостана
Урал Кильсенбаев назначен заместителем Руководителя Администрации Главы Башкортостана Фото: сайт Главы РБ
УФА, 16 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.
Заместителем Руководителя Администрации Главы Республики Башкортостан по внутренней политике назначен Урал Кильсенбаев. Соответствующее распоряжение подписал врио Главы республики Радий Хабиров, сообщили в пресс-службе руководителя региона.
Справка.
Кильсенбаев Урал Тагирович родился 1 июля 1982 года в селе 2-е Юлдыбаево Кугарчинского района. Окончил Башкирский государственный университет, Башкирскую академию государственной службы и управления при Президенте Республики Башкортостан.
Трудовую деятельность начал в 2004 году ведущим специалистом Государственного комитета Республики Башкортостан по молодёжной политике.
В 2007–2009 годах – начальник отдела Государственного комитета Республики Башкортостан по молодёжной политике.
В 2009–2011 годах – начальник отдела Министерства молодёжной политики и спорта Республики Башкортостан.
В 2011–2012 годах – начальник отдела Государственного комитета Республики Башкортостан по строительству и архитектуре.
В 2012–2015 годах – председатель Комитета по молодёжной политике Администрации городского округа город Уфа.
В 2015–2018 годах – глава администрации Советского района городского округа город Уфа.
В 2018–2019 годах – начальник Управления Главы Республики Башкортостан по общественно-политическому развитию.