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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Урал Кильсенбаев назначен заместителем Руководителя Администрации Главы Башкортостана

ПОЛИТИКА
Фото: сайт Главы РБ

Урал Кильсенбаев назначен заместителем Руководителя Администрации Главы Башкортостана Фото: сайт Главы РБ

УФА, 16 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

Заместителем Руководителя Администрации Главы Республики Башкортостан по внутренней политике назначен Урал Кильсенбаев. Соответствующее распоряжение подписал врио Главы республики Радий Хабиров, сообщили в пресс-службе руководителя региона.

Справка.

Кильсенбаев Урал Тагирович родился 1 июля 1982 года в селе 2-е Юлдыбаево Кугарчинского района. Окончил Башкирский государственный университет, Башкирскую академию государственной службы и управления при Президенте Республики Башкортостан.

Трудовую деятельность начал в 2004 году ведущим специалистом Государственного комитета Республики Башкортостан по молодёжной политике.

В 2007–2009 годах – начальник отдела Государственного комитета Республики Башкортостан по молодёжной политике.

В 2009–2011 годах – начальник отдела Министерства молодёжной политики и спорта Республики Башкортостан.

В 2011–2012 годах – начальник отдела Государственного комитета Республики Башкортостан по строительству и архитектуре.

В 2012–2015 годах – председатель Комитета по молодёжной политике Администрации городского округа город Уфа.

В 2015–2018 годах – глава администрации Советского района городского округа город Уфа.

В 2018–2019 годах – начальник Управления Главы Республики Башкортостан по общественно-политическому развитию.

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