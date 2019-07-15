Фото: сайт Главы РБ В правительстве Башкирии обсудили реализацию нацпроектов в регионе Фото: сайт Главы РБ

УФА, 15 июл 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Врио Главы Башкирии Радий Хабиров провел расширенное заседание Проектного комитета по вопросам реализации в регионе национальных проектов.

Как сообщили на заседании, на сегодняшний день в Башкирии реализуются 58 региональных проектов с общим объемом финансирования до 2024 года в размере 172 млрд рублей.

«Наиболее значительные суммы – более 150 млрд рублей – будут направлены на реализацию нацпроектов «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жильё и городская среда», «Демография», «Здравоохранение», «Образование», «Культура», — констатировал и.о. вице-премьера – руководителя Аппарата республиканского правительства РБ Илшат Тажитдинов.

По итогам заседания Радий Хабиров дал ряд поручений, подчеркнув необходимость более основательной работы, касающейся достижения целевых значений по нацпроектам «Демография» и «Жилье и городская среда».

Напомним, в рамках нацпроектов «Демография», «Здравоохранение», «Образование» и «Культура» в республике сейчас строятся социально значимые объекты.

Так, уже в этом году в Башкирии планируется ввести в эксплуатацию 21 школу, 19 детсадов, две детские поликлиники, четыре сельских дома культуры, 22 фельдшерско-акушерских пункта. Ведется закупка современного медицинского оборудования, в том числе для переоснащения сосудистых центров, онкодиспансера, онкоотделений, детских поликлиник.

Планируется также открытие четырёх центров онкологической амбулаторной помощи на базе многопрофильных больниц.

В муниципалитеты республики направлены межбюджетные трансферты на обновление материально-технической базы 133 сельских школ.

Ежемесячные выплаты по рождению первого ребёнка, а также на третьего или последующих детей с начала 2019 года уже получили более 7,9 тысячи семей.

По нацпроекту «Жильё и городская среда» за шесть месяцев текущего года введено в эксплуатацию около 1 млн квадратных метров.

Успешно развивается республиканская программа жилстройсбережений. Ипотечная ставка для участников этой программы снижена в Башкирии до минимального значения – 5,5 процента годовых.

Начаты работы по благоустройству 142 общественных территорий. В 2019 году на эти цели в регионе планируется выделить более 1,4 млрд рублей.

Малые города республики — Бирск, Белебей и Ишимбай — стали победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды и получат 245 млн рублей из федерального бюджета на реализацию проектов благоустройства общественных пространств.

Дополнительно 1,7 млрд рублей из республиканского бюджета направлено на комплексное благоустройство более 400 дворов по программе «Башкирские дворики».

Также стартовали программы по комплексному ремонту подъездов и улучшению освещённости населённых пунктов. На эти цели предусмотрено более 1,5 млрд рублей.

Благодаря реализации нацпроектов «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и «Экология» ведутся работы по строительству, ремонту и реконструкции 150 автодорог, возведению нового моста через реку Белую в Уфе.

Запланировано строительство систем водоснабжения для шести сёл Уфимского района и установка очистных сооружений для системы водоснабжения Давлеканово. Проектируются новые мусоросортировочные комплексы.

Также планируется приобрести 74 газомоторных автобуса, 71 единицу спецтехники для лесовосстановления и пожаротушения.

По нацпроектам «МСП», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт» на 100 млн рублей увеличена капитализация Башкирской микрокредитной компании, которая в этом году планирует поддержать 406 проектов.

В мае открылся центр для предпринимателей «Мой бизнес» в Уфе. Аналогичный офис планируется открыть в Нефтекамске.

В реализацию мероприятий по повышению производительности труда вовлечено 28 предприятий республики. Внедрён механизм поддержки несырьевого экспорта в части возмещения затрат на транспортировку пилотных партий продукции за рубеж. До конца 2019 года планируется вывести на экспорт 90 субъектов малого и среднего предпринимательства, резюмировали в пресс-службе Главы Башкирии.