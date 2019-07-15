Фото: ИА «Башинформ» В Уфе появятся остановочные павильоны с Wi-Fi и системой «Гражданин - Полицейский» Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 15 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Уфе установят остановочные павильоны с беспроводным доступом к интернету, электронным табло, датчиками освещенности, светодиодной подсветкой, видеокамерой, гнездом для USB-зарядки. Кроме того, новые павильоны будут оснащены системой экстренного оповещения «Гражданин — Полицейский».

Согласно информации на портале госзакупок, на эти цели из городского бюджета планируется направить 94,8 млн рублей. Подрядчика отберут на аукционе 25 июля. Работы планируется завершить до 30 октября 2019 года.