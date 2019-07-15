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15 июля Понедельник

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В Уфе появятся остановочные павильоны с Wi-Fi и системой «Гражданин - Полицейский»

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В Уфе появятся остановочные павильоны с Wi-Fi и системой «Гражданин - Полицейский» Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 15 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Уфе установят остановочные павильоны с беспроводным доступом к интернету, электронным табло, датчиками освещенности, светодиодной подсветкой, видеокамерой, гнездом для USB-зарядки. Кроме того, новые павильоны будут оснащены системой экстренного оповещения «Гражданин — Полицейский».

Согласно информации на портале госзакупок, на эти цели из городского бюджета планируется направить 94,8 млн рублей. Подрядчика отберут на аукционе 25 июля. Работы планируется завершить до 30 октября 2019 года.

Теги: благоустройство
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