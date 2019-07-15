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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

УГНТУ посетила делегация Социалистической Республики Вьетнам

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ОБЩЕСТВО
Фото: УГНТУ

Фото: УГНТУ

УФА, 15 июл 2019.

12 июля УГНТУ посетила делегация Социалистической Республики Вьетнам во главе с Членом Центрального комитета коммунистической партии Вьетнама, заведующим Отделом по внешним связям ЦК КПВ Хоанг Бинь Куаном.

Гости встретились с ректором УГНТУ Рамилем Бахтизиным и вьетнамскими студентами вуза, посетили библиотеку УГНТУ, именные аудитории Анголы и Вьетнама, осмотрели лаборатории университета. Ректор рассказал гостям о вузе и том, как проходит обучение студентов, в том числе и студентов из Вьетнама.

«УГНТУ с Социалистической Республикой Вьетнам связывают довольно тесные отношения. Университет имеет большой опыт подготовки кадров для вашей страны: на сегодняшний день 174 гражданина Вьетнама получили дипломы, 13 человек защитили кандидатские диссертации, контингент вьетнамских студентов в этом учебном году составляет 53 человека. Ребята, приехавшие учиться в УГНТУ из Вьетнама, являются одними из самых старательных наших студентов. Они активно участвуют практически во всех сферах жизни вуза», – рассказал Рамиль Бахтизин.

Хоанг Бинь Куан поблагодарил университет за подготовку высококвалифицированных кадров нефтегазовой отрасли для Вьетнама. Он выразил надежду, что делегация ещё не раз приедет в УГНТУ с визитом.

Уфимский государственный нефтяной технический университет связывают с Вьетнамом многолетние дружеские отношения: вуз более 20 лет сотрудничает с корпорациями «Петровьетнам» и «Вьетсовпетро», партнером УГНТУ является нефтяной Университет Петровьетнама.

Теги: угнту
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