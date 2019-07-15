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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Ректор УГНТУ встретился с абитуриентами-высокобалльниками

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ОБЩЕСТВО
Фото: УГНТУ

Фото: УГНТУ

УФА, 15 июл 2019.

13 июля в Уфимском государственном нефтяном техническом университете прошла встреча ректора Рамиля Бахтизина с абитуриентами-высокобалльниками ЕГЭ и победителями и призерами всероссийских олимпиад из всех городов и районов Республики Башкортостан.

Поприветствовав участников встречи, ректор рассказал о деятельности и достижениях УГНТУ, о его статусе опорного вуза России, о месте университета в международных рейтингах, о программах обучения, в т.ч. программах поддержки талантливых первокурсников и студентов, а также о возможности прохождения производственной практики и международных стажировок.

«По результатам мониторинга трудоустройства выпускников, проведенного Министерством образования и науки РФ, университет стал лидером по показателям трудоустройства и зарплате выпускников в Башкортостане. Окончившие наш университет студенты работают в ведущих компаниях нефтегазовой отрасли по всей России и за рубежом. Это говорит о высочайшем уровне качества образования Уфимского государственного нефтяного технического университета», – рассказал Рамиль Бахтизин.

Ответственный секретарь приемной комиссии Денис Каретников представил абитуриентам подробную презентацию университета. Одной из основных тем разговора стала программа поддержки одаренных студентов Уфимского нефтяного: для зачисленных на первый курс с высоким уровнем личных достижений, действует программа «Поддержки талантливых первокурсников УГНТУ». Так, студентам, зачисленным по результатам олимпиад, дающих право на прием без вступительных испытаний, назначается ежемесячная именная стипендия УГНТУ в размере до 30 000 рублей на первый учебный год, а зачисленным с сумой конкурсных баллов ЕГЭ от 250 – ежемесячная стипендия в размере до 10 000 рублей (с учетом государственной академической стипендии) на первый учебный год.

В завершение встречи у абитуриентов была возможность лично задать все интересующие вопросы ректору и ответственному секретарю приемной комиссии, а также деканам факультетов УГНТУ.

Теги: угнту
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